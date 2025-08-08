News

Ce au descoperit medicii după moartea tinerei de 19 ani din Brașov. De ce a murit la o săptămână după naștere: doi copii au rămas fără mamă

O tânără de 19 ani din Brașov a murit la o săptămână după ce a născut. Femeia mai avea acasă un copilaș de doar un an. Care este cauza tragediei?
Mădălina Cristea
08.08.2025 | 18:13
Rezultatul necropsiei în cazul femeii de 19 ani care a murit la Spitalul Județean Brașov arată clar cauza tragediei: o infecție bacteriană severă. Tânăra devenise mamă pentru a doua oară și decedase la doar câteva zile după naștere.

De ce a murit tânăra de 19 ani din Brașov. Doi copii au rămas fără mamă

În urma tragediei oamenii legii au deschis un dosar penal în care încearcă să afle dacă moartea tinerei putea fi prevenită. După ce a născut pe cale naturală la Maternitatea Brașov, tânăra părea să fie într-o stare bună, însă totul s-a schimbat brusc.

Câteva zile mai târziu, s-a simțit extrem de rău, acuza dureri, iar mâinile și picioarele i s-au învinețit. A fost transportată de urgență la Spitalul Clinic Județean, unde a fost diagnosticată în șoc toxico-septic. Pe 29 iulie a fost internată, iar starea ei s-a deteriorat rapid.

„În urma efectuării necropsiei, s-a stabilit infecţia bacteriană drept cauză a decesului. În prezent, se efectuează cercetări penale in rem cu privire la infracţiunea de ucidere din culpă”, au declarat, vineri, reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov.

Tânăra avea infecție bacteriană

Medicii nu au mai reușit să o salveze, iar pe 1 august a fost declarat decesul. Potrivit anchetatorilor, cauza exactă a fost stabilită abia în urma necropsiei, care a confirmat infecția bacteriană. Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov a anunțat oficial că a fost deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă.

Tragedia este cu atât mai mare cu cât tânăra mai avea un copil acasă, de doar un an. Nou născutul a rămas fără mamă încă din primele zile de viață. Primele semne că ceva nu este în regulă au apărut la scurt timp după externare.

Analizele făcute la Maternitate au arătat modificări grave ale sistemului de coagulare și o saturație extrem de scăzută a oxigenului. Oamenii legii vor să afle în prezent dacă infecția putea fi detectată mai devreme și dacă s-au făcut toate demersurile necesare pentru salvarea vieții tinerei mămici.

