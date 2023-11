Ce au discutat Adrian Mititelu jr. și Mihai Rotaru după U Craiova – FCU Craiova 1-1: “Aseară mi-ai dat mesaj, azi zici că am vândut meciul?”

După meciul cu scandal dintre Universitatea Craiova și FCU Craiova, terminat la egalitate, ambele părți au ieșit la atac. Mihai Rotaru a spus că, în 2009, Mititelu a făcut un blat cu Porumboiu,

Scandal la Craiova

Mititelu jr. spune că .

Fiul patronului de la FCU Craiova spune că de câțiva ani Mihai Rotaru și partenerii săi bat apropouri privind o fuziune a echipelor din Craiova.

Acesta respinge această opțiune, spunând că echipa sa este mult mai valoroasă, având un autocar mai scump decât baza lor de antrenament.

De asemenea, Mititelu jr. spune că Mihai Rotaru i-a recunoscut, când era în mașină cu el, că l-a blocat pe tatăl său, Adrian Mititelu, în ceea ce privește PUZ-ul unui teren, pentru care acesta s-a luptat șase ani. În urma acestui episod, familia Mititelu a avut mari probleme financiare.

”Am înțeles că a declarat că am cumpărat noi meciul cu Porumboiu din Bănie. Mi-a dat mesaj azi dimineață că își cere scuze, Rotaru, iar acum spune că am cumpărat meciul din 2009 cu Vasluiul. Rotaru m-a sunat și acum două zile să ne vedem la stadion, nu m-a interesat să mă întâlnesc cu călăul.

Știa Rotaru ce se întâmplă în fotbalul românesc în 2009? Nu îi este rușine. Noi până în 2009 am băgat 20 de milioane de euro, nu a băgat el în câțiva ani cât am băgat noi până acum. Nu fac fuziune cu tine, nu mă mai suna. Mi-a recunoscut public că el m-a încurcat cu PUZ-ul terenului șase ani, mi-a recunoscut personal.

Dacă are tupeu, să spună în direct. Din cauza lui, șase ani de zile am avut probleme financiare în familia mea, eram la un pas să pierdem tot. Cum să spui că am cumpărat un meci dacă tatăl meu și-a amanetat casa să plătească jucătorii.

Ce bani să îmi dea mie Porumboiu în 2009 să nu merg în Cupa UEFA? De un ani de zile, diverși interpuși, inclusiv el, vorbesc despre fuziune. Nu va exista fuziune cu această entitate sportivă fără valoare. Ei se compară cu societatea noastră, avem bază de 8 hectare.

Și autocarul nostru e mai scump decât baza lor. Nu va exista fuziune între aceste două echipe, nu se potolește. După tot ce i-a făcut familiei mele, mi-a recunoscut. Mi-a spus că pe tata nu l-a băgat el în pușcărie, dar cu PUZ-ul el ne-a blocat, mi-a spus la mine în mașină, acum șapte luni, în Herăstrău. Nu își este rușine?”, a spus Mititelu jr., la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mititelu, atac dur la adresa lui Mihai Rotaru