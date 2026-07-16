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Ce au discutat, de fapt, Messi și Bellingham! Schimbul de replici dintre cei doi

Ce au discutat, de fapt, Messi și Bellingham în meciul dintre Anglia și Argentina din semifinalele Campionatul Mondial. Cum a arătat schimbul de replici.
Iulian Stoica
16.07.2026 | 12:38
Ce au discutat de fapt Messi si Bellingham Schimbul de replici dintre cei doi
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Ce au discutat, de fapt, Messi și Bellingham! Schimbul de replici dintre cei doi. Foto: hepta
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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic își cunoaște ambele finaliste. După ce Spania a trecut fără emoții de Franța, a doua semifinală a avut o desfășurare mult mai interesantă. Condusă de Anglia până aproape de final, Argentina a reușit să facă o remontada și astfel să ajungă în actul final pentru a doua oară consecutiv.

Ce au discutat, de fapt, Messi și Bellingham

Presiunea uriașă și-a spus cuvântul în partida dintre Anglia și Argentina. A fost 11-15 la capitolul faulturi, iar Jude Bellingham și Leo Messi au fost surprinși dialogând pe suprafața de joc în prima repriză. Căpitanul sud-americanilor a reclamat un fault, moment în care jucătorul lui Real Madrid a intervenit.

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Presa din străinătate a descoperit ce au vorbit, de fapt, cele două staruri. Lionel Messi a solicitat o lovitură liberă, însă Jude Bellingham nu a fost de aceeași părere. Pe transmisiunea în direct s-a văzut clar cum căpitanul Argentinei a rămas uimit de explicația adversarului direct. Dialogul a arătat astfel:

  • Messi: „Decizia trebuia să fie în favoarea noastră”.
  • Bellingham: „Nu, nu a fost fault”.
  • Messi: „M-a lovit în cap”.
  • Bellingham: „Nu a fost fault”.
  • Messi: „Bine”.

Ce a declarat Jude Bellingham la sfârșitul meciului

Oarecum normal, Jude Bellingham a fost întrebat după partidă despre dialogul avut cu Lionel Messi. Mijlocașul Angliei a confirmat faptul că s-a discutat despre un fault, însă nu a fost nimic deosebit, aceste lucruri fiind obișnuite pe terenul de fotbal. În orice caz, dezamăgirea ratării finalei rămâne prezentă în lotul condus de Thomas Tuchel.

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Discuția cu Messi? Vorbeam despre un fault. N-a fost nimic ieșit din comun. Sunt convins că toată lumea va face din asta un mare caz, dar, de fapt, n-a fost nimic”, a spus Bellingham, la scurt timp după ce Anglia a pierdut în semifinala cu Argentina, scor 1-2 în favoarea sud-americanilor.

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Lionel Messi, mândru de calificarea în finală

Spre deosebire de Jude Bellingham, Lionel Messi a fost încântat de performanța atinsă: „Să-i lăsăm pe oameni să se bucure în continuare. Ce a făcut acest grup e incredibil. O altă finală, putem să fim din nou campioni mondiali. Suntem cei mai buni din lume în acești ultimi patru ani, chit că le place sau nu și indiferent de ce spun unii.

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E o dovadă că ce am făcut nu a fost prin noroc și că nimeni nu ne-a dat ceva. Să joci două finale de Cupă Mondială e ceva ce puțini reușesc, iar acest grup tocmai a făcut-o. Dar nu mă surprinde grupul ăsta. Știu și știam dinainte de ce este capabil. Unii au avut dubii în privința noastră, dar când acest grup se unește, găsește ce alții nu au.

Suntem mândri și fericiți pentru ce am dat oamenilor noștri, știm că pentru ei e specială Cupa Mondială. Uită de toate lucrurile rele prin care trecem. Sunt oameni care au o viață grea, care nu au un job, care nu reușesc să se descurce. Asta e viața noastră, e ceea cu ce a trebuit să ne confruntăm, așa că e frumos să le putem oferi măcar această bucurie.

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Noi, argentinienii, mereu cerem mai mult de la noi. Dacă am fi pierdut azi cu Anglia, ar fi fost oameni care ar fi spus prostii, iar noi nu le-am dat această șansă. Știam că suntem mai buni decât ei la fotbal, dar tot este ceva special, datorită însemnătății”, a declarat Lionel Messi.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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