Ce au discutat, de fapt, Nicușor Dan și Donald Trump la summitul NATO de la Haga. Declarațiile președintelui României

Președintele României, Nicușor Dan, a discutat pentru prima dată, față în față, cu liderul american Donald Trump. Cei doi s-au întâlnit în cadrul summitului NATO de la Haga și au purtat o conversație scurtă, susține șeful de stat.

Ce au discutat, de fapt, Nicușor Dan și Donald Trump

Întrebat ce a vorbit cu Donald Trump, Nicușor Dan a dezvăluit că discuția dintre ei a fost scurtă și s-a limitat la „chestiuni de politețe”. În schimb, președintele României spune că a discutat mai mult cu secretarul de stat Marco Rubio. „Doar chestiuni de politețe. Cu domnul Rubio a fost mai mult… a urmărit alegerile din România și cum s-au terminat”, a răspuns șeful statului.

Președintele României l-a întâlnit pentru prima dată față în față pe fostul lider american Donald Trump la dineul oficial din cadrul Imaginile surprinse de Administrația Prezidențială arată momentul în care cei doi își strâng mâna și schimbă câteva cuvinte. De asemenea, Nicușor Dan a mai declarat că în prezent există o relație normală și corectă între România și SUA, în prezent.

„Evident că există o colaborare, relația dintre România și SUA este în opinia mea una normală și corectă. Continui să cred că o vizită la nivel înalt trebuie plănuită mai temeinic pe multiple paliere”, a răspuns președintele României.

Nicușor Dan a vorbit și cu președintele Franței

De asemenea, oficialul român a purtat o discuție relaxată și cu președintele francez, Emmanuel Macron. Nicușor Dan a scris pe platforma X că Franța are „o contribuție inestimabilă la securitatea României” și a subliniat că parteneriatul rămâne unul apropiat. De asemenea, șeful statului a anunțat că România va crește bugetul pentru apărare la 5% din PIB până în 2035.

Președintele a spus că România era pregătită să accepte anul 2032 ca termen, dar că e nevoie mai întâi de o stabilizare a economiei în următorul an și jumătate. Ulterior, obiectivul privind bugetul militar poate fi asumat oficial. Totodată, liderul de la Cotroceni a ținut să menționeze clar că Mai mult, țara noastră va investi în noi facilități militare pentru a găzdui forțele aliate.

„Se reafirmă unitatea transatlantică, deci o continuare a prezenței americane în Europa. Am mulțumit aliaților care sunt prezenți în operațiuni în România și am reafirmat din nou că regiunea Mării Negre este importantă.

Față de prezența aliată în România, am reafirmat angajamentul nostru de a investi în facilități pentru a găzdui soldații aliați în România. Am reafirmat sprijinul față de Ucraina, spunând că Ucraina este legată de securitatea întregului flanc estic al NATO și am tras atenția asupra importanței alegerilor parlamentare din Moldova”, a mai explicat președintele României.