Sport

Ce au discutat Gigi Becali și MM Stoica înainte de debutul lui Mirel Rădoi la FCSB. „Ce ar fi să mergem mai departe cu el”

Gigi Becali a făcut un anunț neașteptat despre Mirel Rădoi după egalul FCSB – Metaloglobus. Discuția pe care a purtat-o cu Mihai Stoica. „Am și uitat că am echipă de fotbal”.
Alex Bodnariu
15.03.2026 | 23:12
ULTIMA ORĂ
Anunțul lui Gigi Becali cu privire la viitorul lui Mirel Rădoi la FCSB
ADVERTISEMENT

FCSB nu a început deloc bine play-out-ul Superligii României. Roș-albaștrii s-au încurcat cu Metaloglobus în prima etapă, chiar la debutul lui Mirel Rădoi pe banca tehnică a campioanei României. Totuși, Gigi Becali are în continuare încredere maximă în finul său. Omul de afaceri a explicat ce a discutat în ultima perioadă cu MM Stoica.

FCSB, doar o remiză cu Metaloglobus. Debut cu stângul pentru Mirel Rădoi

Mirel Rădoi a venit la FCSB pentru a-l ajuta pe nașul său, Gigi Becali, să ducă echipa în barajul pentru cupele europene. FCSB a ratat în premieră play-off-ul Superligii României de la introducerea acestui sistem și acum este obligată să facă un play-out bun pentru a mai visa măcar la Conference League.

ADVERTISEMENT

Primul meci al lui Mirel Rădoi pe banca celor de la FCSB a fost unul destul de dezamăgitor. Campioana României a primit vizita nou-promovatei Metaloglobus pe Arena Națională, iar partida s-a încheiat cu scorul de 0-0. Îngrijorător rămâne însă jocul roș-albaștrilor, care în continuare a fost sub așteptări.

Gigi Becali a declarat că se va ține de promisiune și nu se va băga peste Mirel Rădoi la echipă. Latifundiarul din Pipera a precizat că a purtat o discuție cu managerul echipei, Mihai Stoica, în care a înțeles că trebuie să facă un pas în spate pentru ca lucrurile să revină la normal.

ADVERTISEMENT
„I-am spus lui Mihai că primul lucru bun pe care l-a făcut Domnul cu mine este că nu m-am mai gândit ce joacă și cine joacă. Să am emoții… într-un fel e mai bine așa. Ce ar fi să-i meargă treaba finului și să mergem mai departe cu el?

ADVERTISEMENT

Am și uitat că am echipă de fotbal. Nu am fost niciodată înfocat și microbist de fotbal. Adrenalina nu face bine la om. Mă băgam pentru că așa mergea treaba. Acum am văzut că e o etapă nouă în care nu mai merge așa. Consider că trebuie să vină specialiști care să facă lucrurile. Și eu cred că va face, pentru că țin legătura. Îmi spune Meme”, a spus Becali la Digi Sport.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Scandal-monstru la Monaco: oamenii lui Nuredine Beinur l-au atacat pe Cristian Rizea. Prietenul...
iamsport.ro
Scandal-monstru la Monaco: oamenii lui Nuredine Beinur l-au atacat pe Cristian Rizea. Prietenul lui Adrian Mutu, în custodia poliției
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!