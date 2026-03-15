Ce au discutat Gigi Becali și MM Stoica înainte de debutul lui Mirel Rădoi la FCSB. „Ce ar fi să mergem mai departe cu el”

FCSB nu a început deloc bine play-out-ul Superligii României. Roș-albaștrii s-au încurcat cu Metaloglobus în prima etapă, chiar la debutul lui Mirel Rădoi pe banca tehnică a campioanei României. Totuși, Gigi Becali are în continuare încredere maximă în finul său. Omul de afaceri a explicat ce a discutat în ultima perioadă cu MM Stoica.

FCSB, doar o remiză cu Metaloglobus. Debut cu stângul pentru Mirel Rădoi

Mirel Rădoi a venit la FCSB pentru a-l ajuta pe nașul său, Gigi Becali, să ducă echipa în barajul pentru cupele europene. FCSB a ratat în premieră play-off-ul Superligii României de la introducerea acestui sistem și acum este obligată să facă un play-out bun pentru a mai visa măcar la Conference League.

Campioana României a primit vizita nou-promovatei Metaloglobus pe Arena Națională, iar partida s-a încheiat cu scorul de 0-0. Îngrijorător rămâne însă jocul roș-albaștrilor, care în continuare a fost sub așteptări.

Anunțul lui Gigi Becali cu privire la viitorul lui Mirel Rădoi la FCSB

Gigi Becali a declarat că se va ține de promisiune și nu se va băga peste Mirel Rădoi la echipă. a precizat că a purtat o discuție cu managerul echipei, Mihai Stoica, în care a înțeles că trebuie să facă un pas în spate pentru ca lucrurile să revină la normal.

„I-am spus lui Mihai că primul lucru bun pe care l-a făcut Domnul cu mine este că nu m-am mai gândit ce joacă și cine joacă. Să am emoții… într-un fel e mai bine așa. Ce ar fi să-i meargă treaba finului și să mergem mai departe cu el?

Am și uitat că am echipă de fotbal. Nu am fost niciodată înfocat și microbist de fotbal. Adrenalina nu face bine la om. Mă băgam pentru că așa mergea treaba. Acum am văzut că e o etapă nouă în care nu mai merge așa. Consider că trebuie să vină specialiști care să facă lucrurile. Și eu cred că va face, pentru că țin legătura. Îmi spune Meme”, a spus Becali la