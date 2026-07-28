Sport

Ce au făcut 60.000 de oameni pe Arena Națională! Imaginile nu au fost văzute de nimeni în România!

La un eveniment organizat recent pe Arena Națională au participat aproape 60.000 de persoane. Ce s-a întâmplat pe cel mai mare stadion al țării.
Bogdan Mariș
28.07.2026 | 20:47
Ce au facut 60000 de oameni pe Arena Nationala Imaginile nu au fost vazute de nimeni in Romania
SPECIAL FANATIK
476 de persoane s-au botezat pe Arena Națională Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Aproximativ 60.000 de persoane s-au strâns în luna iunie pe Arena Națională la Congresul Internațional „Fericire Eternă”, un eveniment organizat de Martorii lui Iehova. Sute de persoane au fost botezate chiar pe gazonul celui mai mare stadion din țară, care nu a găzduit niciun meci de fotbal în ultimele 3 luni.

60.000 de persoane, prezente pe Arena Națională la un eveniment al Martorilor lui Iehova

Congresul Internațional „Fericire Eternă”, organizat de Martorii lui Iehova, a atras peste 60.000 de oameni pe Arena Națională în perioada 19-21 iunie, aspect dezvăluit pe rețelele sociale de o persoană care a sosit din străinătate pentru a lua parte la eveniment. „Congresul internațional din 2026, desfășurat la București, în România. O prezență maximă de 60.000 de persoane, 476 de persoane botezate și 9.000 de voluntari.

ADVERTISEMENT

Românii, maghiarii și romii au dat dovadă de multă iubire și generozitate față de noi. România a fost cea de-a 30-a țară pe care am vizitat-o. Este, fără îndoială, cel mai bun mod de a petrece două săptămâni memorabile și încurajatoare”, a transmis Kim Riddle pe rețelele sociale. Botezurile s-au produs chiar pe gazonul Arenei Naționale.

Arena Națională Martori Iehova
Arena Națională a găzduit un eveniment organizat de Martorii lui Iehova. FOTO: Threads

Arena Națională, blocată pentru fotbal până în septembrie. Ce evenimente a găzduit stadionul

Ultimul meci de fotbal jucat pe Arena Națională a fost Dinamo – Rapid 3-1, disputat pe 26 aprilie în play-off-ul sezonului trecut din SuperLiga. Apoi, stadionul a devenit indisponibil, deoarece a găzduit trei concerte importante în luna mai: Metallica (13 mai), Max Korzh (23 mai) și Iron Maiden (28 mai). În pauza competițională, pe Arenă a avut loc congresul organizat de Martorii lui Iehova (19-21 iunie), dar și evenimentul caritabil Bucharest Town Charity Run (17-19 iulie).

ADVERTISEMENT
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la...
Digi24.ro
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la rând să le păstreze private au fost publicate

Între timp, sezonul fotbalistic 2026-2027 a început, însă cel mai mare stadion al țării este în continuare indisponibil pentru meciuri de fotbal, deoarece va găzdui Festivalul SAGA, în perioada 21-23 august. Cel mai probabil, primul meci din noul sezon care se va disputa pe Arena Națională va fi chiar derby-ul Dinamo – FCSB, programat în weekend-ul 5-6 septembrie. Recent, FANATIK a dezvăluit că Primăria Capitalei a primit sume infime după concertele de zeci de milioane de euro desfășurate în ultimii ani pe stadion.

ADVERTISEMENT
Românul de care ”99% n-ați auzit”, al treilea cel mai bogat din lume!...
Digisport.ro
Românul de care ”99% n-ați auzit”, al treilea cel mai bogat din lume! Americanii, după ce au văzut topul: ”Strigător la cer”
  • 55.634 de locuri este capacitatea Arenei Naționale pentru meciurile de fotbal
  • 2011 este anul în care a fost inaugurat stadionul
Echipa ideală a etapei 2 din SuperLiga. CFR Cluj, „premianta” rundei în viziunea...
Fanatik
Echipa ideală a etapei 2 din SuperLiga. CFR Cluj, „premianta” rundei în viziunea LPF
Moment savuros cu Filipe Coelho înainte de U Craiova – Levski! Răspunsul portughezului...
Fanatik
Moment savuros cu Filipe Coelho înainte de U Craiova – Levski! Răspunsul portughezului a amuzat întreaga sală
Caz șocant în Belgia: colegul lui Darius Olaru a fost victima unui jaf...
Fanatik
Caz șocant în Belgia: colegul lui Darius Olaru a fost victima unui jaf armat în plină zi! A fost scos din mașină cu forța. Foto
Tags:
Parteneri
Grigore Sichitiu îl vrea plecat din Giulești pe fotbalistul de 1.000.000 de euro:...
iamsport.ro
Grigore Sichitiu îl vrea plecat din Giulești pe fotbalistul de 1.000.000 de euro: 'Nu este pentru ceea ce se vrea la Rapid'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!