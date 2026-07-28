Ce au făcut 60.000 de oameni pe Arena Națională! Imaginile nu au fost văzute de nimeni în România!

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Aproximativ 60.000 de persoane s-au strâns în luna iunie pe Arena Națională la Congresul Internațional „Fericire Eternă”, un eveniment organizat de Martorii lui Iehova. Sute de persoane au fost botezate chiar pe gazonul celui mai mare stadion din țară, care nu a găzduit niciun meci de fotbal în ultimele 3 luni.

60.000 de persoane, prezente pe Arena Națională la un eveniment al Martorilor lui Iehova

Congresul Internațional „Fericire Eternă”, organizat de Martorii lui Iehova, a atras peste 60.000 de oameni pe Arena Națională în perioada 19-21 iunie, aspect dezvăluit pe rețelele sociale de o persoană care a sosit din străinătate pentru a lua parte la eveniment. „Congresul internațional din 2026, desfășurat la București, în România. O prezență maximă de 60.000 de persoane, 476 de persoane botezate și 9.000 de voluntari.

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Românii, maghiarii și romii au dat dovadă de multă iubire și generozitate față de noi. România a fost cea de-a 30-a țară pe care am vizitat-o. Este, fără îndoială, cel mai bun mod de a petrece două săptămâni memorabile și încurajatoare”, a transmis Kim Riddle pe . Botezurile s-au produs chiar pe gazonul Arenei Naționale.

Arena Națională, blocată pentru fotbal până în septembrie. Ce evenimente a găzduit stadionul

Ultimul meci de fotbal jucat pe Arena Națională a fost Dinamo – Rapid 3-1, disputat pe 26 aprilie în play-off-ul sezonului trecut din SuperLiga. Apoi, stadionul a devenit indisponibil, deoarece a găzduit trei concerte importante în luna mai: Metallica (13 mai), Max Korzh (23 mai) și Iron Maiden (28 mai). În pauza competițională, pe Arenă a avut loc congresul organizat de Martorii lui Iehova (19-21 iunie), dar și evenimentul caritabil Bucharest Town Charity Run (17-19 iulie).

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Între timp, sezonul fotbalistic 2026-2027 a început, însă . Cel mai probabil, primul meci din noul sezon care se va disputa pe Arena Națională va fi chiar derby-ul Dinamo – FCSB, programat în weekend-ul 5-6 septembrie. Recent, .

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