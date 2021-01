Ce au făcut Andra Volos de la Puterea dragostei și Bogdan Mocanu în noaptea dintre ani. Asta spune tot despre relația lor

Andra Volos de la Puterea dragostei și Bogdan Mocanu au petrecut separat în noaptea dintre ani, semn că între cei doi s-a stins și ultima fărâmă de speranță că se poate reînnoda ceva.

Foștii concurenți ai primului sezon al emisiunii de la Kanal D au fost alături de găștile lor de Revelion, iar asta arată că ultima lor despărțire chiar a fost una definitivă.

Bogdan Mocanu a ciocnit un pahar de șampanie la miezul nopții alături de tovarășii săi, într-un local cochet, și a adresat chiar și un mesaj tuturor susținătorilor din mediul virtual.

Puterea dragostei nu mai există între Andra Volos și Bogdan Mocanu

„Cu bune cu rele, am încercat sa fac din 2020 un an al progresului, ca și voi de altfel, sunt sigur! Nu sunt același care eram exact acum un an, sunt un om mai bun, sau cel puțin așa imi place sa cred. Va doresc sănătate, progres și multă fericire tuturor”, este urarea făcută de Bogdan Mocanu pe Instagram.

De altfel, legat de faptul că a petrecut separat de Andra Volos nu ar trebui să mire pe nimeni. Invitat recent într-o emisiune online de pe Youtube, fostul frumoasei șatene a mărturisit că vorbește des cu Aya din actualul sezon al reality-show-ului matrimonial de la Kanal D.

Fostul Andrei, în tatonări cu Aya din actualul sezon

Despre legătura dintre Aya și Bogdan au început să circule zvonuri încă de când acesta a fost în vizită în casa din Istanbul împreună cu prietenul său, fost concurent și el în sezonul 1, Jador.

Bogdan a mărturisit că îi place foarte mult de Aya, doar că este puțin gelos să vadă că în continuare fata se bagă în seamă cu băieții din concurs.

De cealaltă parte, Andra Volos s-ar fi reorientat și ea către un alt băiat după despărțirea de Mocanu. În noaptea dintre ani, însă, Andra a petrecut alături de cei mai buni prieteni, iar printre ei s-a numărat și Andreea Pirui, concurentă în sezonul 2 al emisiunii Puterea dragostei.

