Ce au făcut Cristina Răduț și Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova înainte de cununie. Au dat cărțile pe față abia acum

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Cristina Răduț și Ștefan Baiaram au împărtășit un amănunt unic despre ziua în care au semnat actele de căsătorie. Iată ce au făcut înainte de cununie civilă care s-a desfășurat la jumătatea lunii în orașul Craiova.

Cristina Răduț și Ștefan Baiaram, decizie unică înainte de cununie

La scurtă vreme după ce Ștefan Baiaram a distribuit mai multe imagini spectaculoase de la cununia civilă cu Cristina Răduț. Soția fotbalistului a atras toate privirile cu ținuta purtată în ziua cea mare, dar și cu machiajul elegant care s-a potrivit de minune cu acest eveniment notabil.

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Sportivul de la Universitatea Craiova a știut cum să o facă pe frumoasă blondină să fie în centrul atenției. A fost atât despre el, cât și despre superba luptătoare care la petrecere a înlocuit rochia albă scurtă cu una roșie și extrem de elegantă. Tematica aleasă cu mare grijă de un organizator de evenimente i-a ajutat extrem de tare.

Din păcate, acest lucru nu le-a fost tocmai de folos pentru că nu pregătiseră un dans. Cu toate acestea, cei doi tineri au luat atitudine, deși au lăsat totul pe ultima sută de metri. Au avut un timp foarte scurt pentru a realiza câteva mișcări și prize, care au făcut furori în fața invitaților. Nimeni nu a știut că întreaga coregrafie a fost una ”încropită” în doar câteva minute.

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„Au hotărât să facă o coregrafie cu 2 minute înainte de petrecere”, a anunțat femeia care a realizat filmarea cu Cristina Răduț și Ștefan Baiaram, pe Instagram. Replica blondinei nu a întârziat să apară în urma acestei postări neașteptate. „Te iubesc! Ești cea mai bună”, a notat sportiva, pe aceeași rețea de socializare.

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În aceeași notă, atacantul este recunoscător pentru fericirea pe care o simte alături de partenera sa de viață. Tânăra i-a devenit soție pe data de 14 iunie 2026, după ce sezonul nunților a fost deschis de mai mulți jucători de fotbal. Printre cei mai cunoscuți se numără Ștefan Târnovanu, Denis Alibec și Dennis Man.

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Succesul marcat de Ștefan Baiaram

Ștefan Baiaram o duce excelent pe toate planurile. Și-a unit destinul cu cel al iubitei sale, următorul pas fiind nunta. Momentan, nu se știe dacă decarul a stabilit ziua în care va păși în fața altarului împreună cu Cristina Răduț. Până atunci, însă, sportivul se poate mândru cu rezultatele pe care le-a avut până în prezent.

A luat titlul cu Universitatea Craiova, dar a mai primit o recunoaște specială. Fotbalistul a câștigat un premiu surprinzător. Olteanul a fost ales de către fani drept pentru sezonul 2025/2026 din SuperLiga României. Decizia a fost luată în urma unui vot organizat de Transfermarkt.