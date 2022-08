Ce au făcut două asistente în timpul unei operații grele la Fundeni: ”Horror! Inadmisibil”

Femeile și-au dat jos mănușile de protecție și masca, în timp ce una dintre asistente bea liniștită o cafea. Mai mult, cealaltă asistentă butonează pe telefon, un focar de bacterii și microbi.

Două asistente, surprinse în ipostaze revoltătoare

La o aruncătură de băț distanță, chirurgii se chinuiau să opereze o femeie care primea un ficat din partea nepotului său.

Transplantul de ficat a fost intens mediatizat, astfel că medicii chirurgi de la Institutul Clinic Fundeni din București știau că transplantul femeii de 54 de ani trebuia să fie o reușită. Renumitul medic chirurg Marius Uscatu a criticat vehement această situație.

”Esența medicinei românești: în plin transplant hepatic, o doamnă stă relaxată, fără mască, cu paharul de cafea în mână. Horror. Inadmisibil”, a scris Uscatu pe Facebook.

Medicul a insistat asupra faptului că spălatul mâinilor înainte de operație e un gest ”spontan, precum respirația”. România are o problemă gravă și reală cu infecțiile nosocomiale din spitale, însă se pare că unele cadre medicale nu dau importanță acestei situații.

”Infecţiile nosocomiale, la care România deţine recordul absolut, se datorează în primul rând măsurilor elementare de igienă (spălarea mâinilor, masca etc). Eu am operat mulţi ani în Franţa, în multe clinici publice sau private. Nici măcar o dată nu am văzut aşa ceva. Gestul spălării mâinilor şi al portului măştii este spontan, precum respiraţia, şi nu o servitute”, a explicat Marius Uscatu.

Chirurgul a cerut concedierea imediată a persoanelor respective. ”Indiferent cine ar fi, persoana trebuie imediat concediată. Este total inadmisibil și chiar criminal. Este inadmisibil să stai fără mască într-o sală de operații unde se practică transplant hepatic!”, a adăugat chirurgul.

Clipul video, prezentat de , a ajuns în atenția conducerii Institutului Clinic Fundeni, care a anunțat că va demara o investigație în acest caz. Andrei, donatorul, e militar în cadrul Scorpionilor Roșii din Craiova, conform sursei citate.

Românii își aduc aminte de cazul fetiței care a avut nevoie de în acest an. Pentru a realiza cât de complicată e operația, trebuie menționat că fetița