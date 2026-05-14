Ce au făcut fotbaliștii Craiovei după ce au cucerit Cupa României! Clujul le-a tăiat elanul înainte de finala din SuperLiga. Galerie Foto

U BT Cluj-Napoca, cea mai bună echipă de baschet din România, a debutat cu o victorie în semifinalele campionatului. Ardelenii s-au impus cu 85-75 în deplasarea de la Craiova și pleacă cu prima șansă la calificarea în marea finală. La partidă au asistat și jucătorii echipei de fotbal, care cu doar o zi înainte au pus mâna pe primul trofeu al sezonului.

SCM Craiova a încercat să producă surpriza joi seară, în Sala Polivalentă. Oltenii și-au măsurat forțele cu U BT Cluj-Napoca, formație care a prins în acest sezon faza play-off-ului atât în EuroCup, cât și în ABA League.

Echipa din Bănie a câștigat primul sfert și s-a ținut aproape de adversară până în ultimul act, însă U BT Cluj-Napoca a arătat că este echipa cu mai multă experiență și, în final, s-a impus cu 85-75. Peste doar câteva zile, cele două formații se vor întâlni din nou, de această dată în Sala Polivalentă din orașul de pe Someș.

Spectatori de lux la meciul de baschet. Vedetele U. Craiova s-au relaxat în Sala Polivalentă

, printre care Assad Al Hamlawi, Tudor Băluță și Mihnea Rădulescu, au mers în Sala Polivalentă pentru a susține echipa de baschet a orașului. Fotbaliștii s-au relaxat la o partidă de baschet la doar o zi după ce au pus mâna pe Cupa României Betano.

Miercuri, la Sibiu, Universitatea Craiova a învins-o pe U Cluj la loviturile de departajare și a câștigat Cupa României. Fotbaliștii au sărbătorit alături de suporteri, însă nivelul de concentrare rămâne unul la cote maxime, întrucât duminică cele două echipe vor juca un alt meci crucial. Pe Ion Oblemenco va avea loc finala Superligii României.

Ardelenii merg însă în Bănie cu gândul la revanșă după înfrângerea din Cupă. Se anunță un duel de totul sau nimic.

U Cluj are nevoie de o victorie pentru a rămâne la mâna ei. În ultima etapă, studenții din Ardeal vor juca pe teren propriu cu Dinamo, în timp ce Universitatea Craiova va merge în Giulești pentru duelul cu Rapid.