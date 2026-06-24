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Ce au făcut jucătorii Angliei imediat după egalul cu Ghana de la Cupa Mondială. Ce frumuseți i-au așteptat în tribune

O nouă surpriză s-a înregistrat la Cupa Mondială. Selecționata Albionului nu a reușit să treacă de Ghana, scor 0-0. Ce au făcut jucătorii Angliei imediat după meci. Ce frumuseți i-au consolat pe Bellingham &. co.
Adrian Baciu
24.06.2026 | 14:15
Ce au facut jucatorii Angliei imediat dupa egalul cu Ghana de la Cupa Mondiala Ce frumuseti iau asteptat in tribune
Ce au făcut jucătorii Angliei imediat după meciul dezamăgitor cu Ghana. De ce surprize plăcute au avut parte Kane, Bellingham și colegii lor. Sursa foto: hepta / X / colaj Fanatik
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Cupa Mondială 2026 din SUA, Mexic și Canada continuă să aducă meciuri spectaculoase, dar și surprize de proporții. Selecționata Angliei, locul 4 în clasamentul FIFA și o favorită la trofeu, a remizat alb, 0-0, marți, cu Ghana (73 FIFA). Cum au fost consolați elevii lui Thomas Tuchel (52 de ani) după meciul jucat pe Boston Stadium.

Ce au făcut jucătorii Angliei imediat după egalul cu Ghana de la Cupa Mondială

Franța, Spania, Argentina și Anglia sunt, în viziunea bookmakerilor și a specialiștilor deopotrivă, echipele cu șansele cele mai mari să ridice deasupra capului, pe 19 iulie, trofeul Cupei Mondiale din 2026. Aceste naționale vor fi prezente cu siguranță în șaisprezecimile de finală. Două dintre ele însă, Spania și Anglia, au avut și rezultate surprinzătoare.

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Ambele au remizat, la zero, cu rivale din Africa. După ce Spania s-a împiedicat în prima rundă de Capul Verde, marți, 23 iunie, a fost rândul Angliei să repete ”performanța”. Echipa antrenată de Thomas Tuchel, o constelație de vedete evaluate la peste 1,3 miliarde de euro, nu a reușit să învingă pe Ghana.

După meciul cu reprezentanta Africii, Harry Kane (32 de ani), Jude Bellingham (22 de ani), Jordan Pickford (32 de ani) au avut parte de o surpriză extrem de plăcută. Starurile naționalei Albionului au primit o consolare de la fața locului. În tribune i-au așteptat iubitele și soțiile lor. Printre zecile de mii de fani prezenți în tribune pe Boston Stadium s-a numărat și soția lui Jordan Pickford, Megan. Aceasta l-a sărutat pe portar, imediat după fluierul final.

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La rândul său, Bukayo Saka (24 de ani) a căutat și el alinare de la logodnica sa, Tolami Benson (25 de ani). Frumoasa parteneră a jucătorului de la Arsenal a purtat la acest meci o ținută personalizată în culorile și emblema Angliei. Cei doi au fost fotografiați îmbrățișându-se în loja familiilor la finalul meciului.

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Partenerele lui Stones, Bellingham și Watkins, prezente și ele în tribune la meciul Anglia – Ghana

În ciuda evoluției sale șterse, Jude Bellingham a avut multe motive de bucurie marți seara. Acesta a fost văzut sărutându-și prietena, Ashlyn Castro. Eroul cu două goluri în meciul precedent de la Cupa Mondială, cu Croația, Harry Kane a fost și el felicitat de soția sa, Katie Goodland, după meciul din Boston.

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Jucătorii Angliei Bellingham, Saka, Pickford, Stones
Partenerele lui Saka, Stones, Bellingham și Watkins, prezente în tribune la meciul Anglia – Ghana. Sursa foto: The Sun/ colaj Fanatik

Ellie Alderson, care s-a căsătorit anul trecut cu atacantul de la Aston Villa, Ollie Watkins, a fost de asemenea văzută susținându-i pe elevii lui Thomas Tuchel. Ea a purtat o șapcă albă de baseball, dar și o jachetă roșie și o pereche de blugi. Nu a lipsit din tribune nici Olivia, soția fundașului John Stones. Ea a purtat un tricou cu echipa Angliei.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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