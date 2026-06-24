Ce au făcut jucătorii Angliei imediat după egalul cu Ghana de la Cupa Mondială. Ce frumuseți i-au așteptat în tribune

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Cupa Mondială 2026 din SUA, Mexic și Canada continuă să aducă meciuri spectaculoase, dar și surprize de proporții. Selecționata Angliei, locul 4 în clasamentul FIFA și o favorită la trofeu, a remizat alb, 0-0, marți, cu Ghana (73 FIFA). Cum au fost consolați elevii lui Thomas Tuchel (52 de ani) după meciul jucat pe Boston Stadium.

Ce au făcut jucătorii Angliei imediat după egalul cu Ghana de la Cupa Mondială

Franța, Spania, Argentina și Anglia sunt, în viziunea bookmakerilor și a specialiștilor deopotrivă, echipele cu șansele cele mai mari să ridice deasupra capului, pe 19 iulie, trofeul Cupei Mondiale din 2026. Aceste naționale vor fi prezente cu siguranță în șaisprezecimile de finală. Două dintre ele însă, Spania și Anglia, au avut și rezultate surprinzătoare.

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Ambele au remizat, la zero, cu rivale din Africa. După ce Spania s-a împiedicat în prima rundă de Capul Verde, marți, 23 iunie, a fost rândul Angliei să repete ”performanța”. .

După meciul cu reprezentanta Africii, Harry Kane (32 de ani), Jude Bellingham (22 de ani), Jordan Pickford (32 de ani) au avut parte de o surpriză extrem de plăcută. Starurile naționalei Albionului au primit o consolare de la fața locului. În tribune i-au așteptat iubitele și soțiile lor. Printre zecile de mii de fani prezenți în tribune pe Boston Stadium s-a numărat și soția lui Jordan Pickford, Megan. Aceasta l-a sărutat pe portar, imediat după fluierul final.

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La rândul său, Bukayo Saka (24 de ani) a căutat și el alinare de la logodnica sa, Tolami Benson (25 de ani). Frumoasa parteneră a jucătorului de la Arsenal a purtat la acest meci o ținută personalizată în culorile și emblema Angliei. Cei doi au fost fotografiați îmbrățișându-se în loja familiilor la finalul meciului.

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England Wags including Pickford’s wife brave the rain to take their place in stands for second World Cup clash vs Ghana — The Sun Dream Team (@dreamteamfc)

Partenerele lui Stones, Bellingham și Watkins, prezente și ele în tribune la meciul Anglia – Ghana

, Jude Bellingham a avut multe motive de bucurie marți seara. Acesta a fost văzut sărutându-și prietena, Ashlyn Castro. Eroul cu două goluri în meciul precedent de la Cupa Mondială, cu Croația, Harry Kane a fost și el felicitat de soția sa, Katie Goodland, după meciul din Boston.

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Ellie Alderson, care s-a căsătorit anul trecut cu atacantul de la Aston Villa, Ollie Watkins, a fost de asemenea văzută susținându-i pe elevii lui Thomas Tuchel. Ea a purtat o șapcă albă de baseball, dar și o jachetă roșie și o pereche de blugi. Nu a lipsit din tribune nici Olivia, soția fundașului John Stones. Ea a purtat un tricou cu echipa Angliei.