Fără precedent! Jucătorii lui Real Madrid, decizie la nervi după eliminarea din Champions League în fața lui Bayern Munchen!

Jucătorii lui Real Madrid au fost extrem de nervoși după returul cu Bayern Munchen din sferturile de finală ale UEFA Champions League, meci care a consemnat eliminarea lor din competiție. Spaniolii au contestat vehement arbitrajul slovenului Slavko Vincic din această partidă de miercuri seară de pe „Allianz Arena”, câștigată de bavarezi cu scorul de 4-3.

Decizie fără precedent după Bayern Munchen – Real Madrid 4-3

Nemții se impuseseră și în turul de săptămâna trecută de pe „Santiago Bernabeu”, scor 2-1. Astfel, s-au calificat mai departe cu scorul general de 6-4. În semifinale, Bayern se va duela cu Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului. Cealaltă semifinală este Arsenal – Atletico Madrid. În returul dintre gigantul din Bundesliga și Real Madrid, soarta dublei manșe a fost decisă pe final de meci.

„Galacticii” au condus cu 3-2, scor de prelungiri, la pauză, iar această situație s-a menținut până pe final de joc. Germanii au mai reușit să marcheze, și astfel să tranșeze definitiv soarta calificării în favoarea lor, Înainte de aceste momente însă, în minutul 86,

Atunci, mijlocașul a primit al doilea cartonaș galben pentru un gest nesportiv. Mai exact, a întârziat reluarea jocului după un fault obișnuit de joc comis. Cu doar opt minute în urmă, francezul fusese avertizat pentru prima oară. La finalul meciului, ibericii au contestat foarte vehement această decizie a lui Slavko Vincic. Fotbaliștii l-au înconjurat pe sloven imediat după fluierul final pentru a-i cere socoteală, iar . Din cauza comportamentului afișat în acele momente, a văzut de asemenea cartonașul roșu.

🚨🛑 Real Madrid players, furious with the referee — and red card for Arda Güler. 🎥 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Jucătorii lui Real Madrid au refuzat să facă declarații după eliminarea din Champions League

În plus, la scurt timp după finalul meciului, președintele Florentino Perez a mers în vestiarul echipei sale, motivul exact nefiind cunoscut încă. Mai mult, au luat în acest context extrem de tensionat o decizie fără precedent. Conform presei din Spania, ei au refuzat pur și simplu să ofere declarații referitoare la această partidă de la Munchen, chestiune foarte rar întâlnită la acest nivel.