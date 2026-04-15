Fără precedent! Jucătorii lui Real Madrid, decizie la nervi după eliminarea din Champions League în fața lui Bayern Munchen!

Gabriel-Alexandru Ioniță
16.04.2026 | 01:22
Ce au făcut jucătorii lui Real Madrid după eliminarea din Champions League în fața lui Bayern Munchen. Foto: X / The Touchline
Jucătorii lui Real Madrid au fost extrem de nervoși după returul cu Bayern Munchen din sferturile de finală ale UEFA Champions League, meci care a consemnat eliminarea lor din competiție. Spaniolii au contestat vehement arbitrajul slovenului Slavko Vincic din această partidă de miercuri seară de pe „Allianz Arena”, câștigată de bavarezi cu scorul de 4-3.

Decizie fără precedent după Bayern Munchen – Real Madrid 4-3

Nemții se impuseseră și în turul de săptămâna trecută de pe „Santiago Bernabeu”, scor 2-1. Astfel, s-au calificat mai departe cu scorul general de 6-4. În semifinale, Bayern se va duela cu Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului. Cealaltă semifinală este Arsenal – Atletico Madrid. În returul dintre gigantul din Bundesliga și Real Madrid, soarta dublei manșe a fost decisă pe final de meci.

„Galacticii” au condus cu 3-2, scor de prelungiri, la pauză, iar această situație s-a menținut până pe final de joc. Germanii au mai reușit să marcheze, și astfel să tranșeze definitiv soarta calificării în favoarea lor, abia în minutele 89 și 90+4, prin Luis Diaz, respectiv Michael Olise. Înainte de aceste momente însă, în minutul 86, Real Madrid a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Eduardo Camavinga.

Atunci, mijlocașul a primit al doilea cartonaș galben pentru un gest nesportiv. Mai exact, a întârziat reluarea jocului după un fault obișnuit de joc comis. Cu doar opt minute în urmă, francezul fusese avertizat pentru prima oară. La finalul meciului, ibericii au contestat foarte vehement această decizie a lui Slavko Vincic. Fotbaliștii l-au înconjurat pe sloven imediat după fluierul final pentru a-i cere socoteală, iar un fost arbitru spaniol a spus că nu se impunea sub nicio formă o eliminare a lui Camavinga la faza respectivă. Din cauza comportamentului afișat în acele momente, Arda Guler a văzut de asemenea cartonașul roșu.

Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus...
Digi24.ro
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova

Jucătorii lui Real Madrid au refuzat să facă declarații după eliminarea din Champions League

În plus, la scurt timp după finalul meciului, președintele Florentino Perez a mers în vestiarul echipei sale, motivul exact nefiind cunoscut încă. Mai mult, fotbaliștii Realului au luat în acest context extrem de tensionat o decizie fără precedent. Conform presei din Spania, ei au refuzat pur și simplu să ofere declarații referitoare la această partidă de la Munchen, chestiune foarte rar întâlnită la acest nivel.

VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta...
Digisport.ro
VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct
Jucătorii lui Real Madrid au scris istorie la Munchen! Ce recorduri au stabilit...
Fanatik
Jucătorii lui Real Madrid au scris istorie la Munchen! Ce recorduri au stabilit în meciul cu Bayern
Live Video Liga Campionilor, sferturi de finală, retur. Bayern o elimină pe Real...
Fanatik
Live Video Liga Campionilor, sferturi de finală, retur. Bayern o elimină pe Real Madrid după un meci fabulos, cu 7 goluri! Arsenal obține și ea calificarea. Cum arată programul semifinalelor
Anunțul momentului: Marius Șumudică, aproape de revenire! Decizia se ia joi
Fanatik
Anunțul momentului: Marius Șumudică, aproape de revenire! Decizia se ia joi
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
