Sport

Ce au făcut Lewis Hamilton și Kim Kardashian într-un hotel de lux din Anglia. Totul a costat o avere

Cum și-au petrecut timpul Lewis Hamilton și Kim Kardashian într-o unitate hotelieră renumită din Marea Britanie. Cele două vedete nu s-au uitat deloc la bani.
Alexa Serdan
08.02.2026 | 21:00
Ce au facut Lewis Hamilton si Kim Kardashian intrun hotel de lux din Anglia Totul a costat o avere
Kim Kardashian și Lewis Hamilton sunt tot mai apropiați. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
După ce au apărut primele speculații asupra unei relații amoroase ies la iveală și alte amănunte. Iată ce au făcut, de fapt, pilotul Lewis Hamilton și femeia de afaceri Kim Kardashian într-un hotel de lux din Anglia.

Lewis Hamilton și Kim Kardashian, weekend de poveste în Marea Britanie

Kim Kardashian e în centrul atenției după ce s-a aflat despre cuplul anului 2026. Bruneta a fost surprinsă în compania unuia dintre cei mai cunoscuți sportivi din lume. Lewis Hamilton pare că a reușit să o cucerească.

Un tabloid britanic a dezvăluit că cei doi se întâlnesc, dar nu au făcut nicio declarație. Acum, a ieșit la iveală cum și-au petrecut timpul pilotul de la Ferrari și celebra actriță, care a lansat acuzații grave la aproape 5 ani de la divorțul de fostul soț, Kanye West.

Vedetele s-au cazat într-o unitate hotelieră renumită în Marea Britanie și nu s-au uitat deloc la bani. Au ales o locație prestigioasă din centrul țării, fiind vorba de hotelul de lux Estelle Manor, unde s-au bucurat de intimitate maximă.

Cei doi au avut parte de un weekend de poveste. Potrivit Daily Mail, Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost surprinși pentru prima oară împreună chiar la sosirea în locația unde au stat. Bruneta a epatat cu ținuta sa.

A purtat cu această ocazie un trench din piele de căprioară maro. De asemenea, a accesorizat totul cu ochelari de soare de designer și pantofi cu toc. La 45 de ani, actrița americană este una dintre cele mai frumoase și elegante femei, fiind foarte atentă la felul în care arată.

Suma cheltuită de Kim Kardashian and Lewis Hamilton

Kim Kardashian and Lewis Hamilton pare că au parte de o idilă secretă. Cei doi se cunosc de mai bine de 10 ani, din perioada în care fiecare avea alt partener de viață. În prezent, au lăsat în urmă trecutul și au profitat de timpul petrecut în hotelul de lux.

În această locație exclusivistă au avut parte de masaj de cuplu cu acces exclusiv la spa. Anterior, au avut o cină romantică, semn că relația amoroasă merge ca pe roate. Cei doi au cheltuit aproximativ 140.000 de euro pentru un singur weekend.

Jurnaliștii de la The Sun au dezvăluit că vedetele au împărțit o cameră în partea principală a casei. Aceasta costă 1.000 de lire sterline pe noapte, angajații declarând că totul a fost extrem de romantic între ei.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
