Ce au făcut Mihai Rotaru și Sorin Cârțu în timpul și după meciul U Craiova – Laci. Exclusiv

Dezamăgirea este cuvântul de ordine după . Oficialii oltenilor au anunțat că la echipă vor fi luate măsuri radicale după ce „juveții” nu au fost în stare să treacă de albanezi în al doilea tur preliminar din Conference League.

ADVERTISEMENT

De altfel, Universitatea Craiova . FCSB și Sepsi au fost și ele eliminate foarte rapid din competițiile europene de echipe din Kazahstan și Slovacia. Fotbalul românesc este la pământ, iar singura echipă care mai arată ambiții europene este CFR Cluj.

Ce au făcut Mihai Rotaru și Sorin Cârțu în timpul meciului U Craiova – Laci. Cârțu a vizionat partida din spatele băncilor de rezervă.

Numirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică a Universității Craiova nu i-a ajutat pe olteni să treacă de KF Laci în al doilea tur preliminar al UEFA Conference League. . Numele vă spune ceva? Nici nouă, astfel că putem spune că Știința este eliminată din nou de niște necunoscuți.

ADVERTISEMENT

„Unde nu ajung picioarele ajunge inima,” spunea Ionuț Radu, fostul portar al echipei naționale U21, la ultima performanță reușită de fotbalul românesc. Din păcate, această frază li s-a potrivit albanezilor în duelurile cu Universitatea. Oltenii, cu un lot mult mai valoros, au jucat fără orizont, iar jucătorii de la Laci s-au impus prin voință și determinare.

Sorin Cârțu și spuneau că ar fi o adevărată rușine ca echipa să nu treacă de Laci și, din păcate, Craiova s-a făcut de rușine, la fel ca celelalte echipe românești care au participat în Conference League, competiție ar fi trebuit să însemne un restart pentru românii noștri în Europa, dar se pare că a devenit un adevărat coșmar.

ADVERTISEMENT

FANATIK a stat cu ochii pe patronul Mihai Rotaru și președintele Sorin Cârțu la jocul U Craiova – Laci de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Cei doi au stat destul de îngândurați pe parcursul meciului, fiind conștienți de faptul că jucătorii nu au arătat fotbalul pe care și-l dorea toată lumea. „Sorinaccio” a stat o bună perioadă în spatele băncilor tehnice, în tribune, în timp ce Rotaru a văzut partida din loja sa, fiind înconjurat de câțiva apropiați. Acesta nu a vorbit cu nimeni pe parcursul meciului.

Patronul a așteptat să se liniștească „apele” la stadion și nu a mers cu echipa la baza de pregătire, acolo unde fanii furioși au așteptat ca jucătorii să dea explicații. Ionuț Vînă a văzut meciul la câțiva metri de Mihai Rotaru

FANATIK . Aceștia au oprit autocarul echipei atunci când se pregătea să iasă din incinta arenei și au început să scandeze împotriva fotbaliștilor care au jucat lamentabil în ultimele meciuri.

ADVERTISEMENT

După ce a văzut ce s-a întâmplat, Mihai Rotaru a așteptat ca fanii să plece de lângă stadion și a plecat cu mașina în direcția opusă. Ultrașii au mers la baza de pregătire a Științei, cerând explicații elevilor lui Reghecampf, dar niciun fotbalist nu a venit să vorbească cu ei.

La duelul din Bănie a asistat și Ionuț Vînă, noul fotbalist al Craiovei. FANATIK . Gigi Becali i-a luat pe Ivan Mamut și Andrei Burlacu, în timp ce fostul fotbalist al Viitorului a ajuns la trupa lui Laurențiu Reghecampf. La meciul cu Laci, Vînă a luat loc în loja stadionului „Ion Oblemenco”, fiind situat la câțiva metri de Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT

„Depinde foarte mult ce gândește domnul Rotaru, este un moment care cere anumite măsuri. Eu am spus că dacă nu ne calificăm este o rușine.

Din punctul meu de vedere este o problemă să nu poți să te califici. În partida de la Laci parcă am avut mai multe ocazii, nu înțeleg cum am pierdut acel meci. Toată lumea e afectată, mergi mai departe, n-ai ce să faci. Am fost echipa favorită,” a spus președintele Sorin Cârțu la Pro X după eliminarea Universității Craiova.

ADVERTISEMENT