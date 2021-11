Ce au făcut Mihai și Elwira Petre după despărțirea de la Asia Express. Cum se înțeleg, de fapt, cei doi

Mihai și Elwira Petre s-au „despărțit” în ultimele ediții Asia Express, atunci când echipele au fost reconfigurate. Coregraful a făcut echipă cu Cosmin Natanticu, iar soția sa cu Lidia Buble.

Seara, concurenții au fost nevoiți să-și caute cazare, iar Mihai și Elwira Petre, acum în echipe diferite, au găsit în același loc.

Fostul jurat de la Românii au talent și soția sa au trecut prin momente dificile în timpul reality show-ului de la Antena 1. Într-o ediție difuzată acum câteva săptămâni, cei doi s-au certat chiar în fața camerelor de filmat.

Ce au făcut Mihai și Elwira Petre după despărțirea de la Asia Express. Cum se înțeleg cei doi soți

În ediția difuzată duminică, 31 octombrie, . Astfel, concurenții au făcut schimb de coechipieri și s-au luptat într-o nouă formulă.

Mihai Petre și Cosmin Natanticu formează acum o echipă, în timp ce Elwira o are ca parteneră pe Lidia Buble. Seara, după terminarea probelor, atunci când echipele căutau cazare, cei doi soți au nimerit în aceeași locație.

Astfel, Mihai Petre i partenera sa de viață au avut parte de o întâlnire emoționantă și s-au bucurat foarte mult de revedere.

Dansatorul a distribuit un videoclip pe rețelele sociale din momentul în care el și Elwira au aflat că își petrec noaptea în aceeași locație. Blondina a țipat de fericire atunci când și-a văzut soțul, semn că s-a bucurat foarte tare să îl aibă din nou alături.

Întâlnirea dintre ei a avut loc în timp ce Elwira Petre și Lidia Buble stăteau de vorbă cu gazdele la care au găsit cazare.

„Cât de tare m-am bucurat când l-am văzut!”, a transmis la testimoniale.

„Mi s-a părut o super mega reacție, nu mă așteptam să fie chiar atât de puternică”, a spus, la rândul său, Mihai Petre.

La descrierea videoclipului, fostul jurat de la Pro TV a scris și câteva versuri ale melodiei „Love is blindness” a lui Jack White.

Mihai și Elwira Petre au avut parte și de momente mai puțin plăcute în timpul competiției. După ce s0au certat destul de tare într-o ediție difuzată acum câteva săptămâni, fanii au crezut că cei doi ar putea ajunge la divorț.

Cum s-au cunoscut Mihai Petre și soția lui

Mihai și Elwira Petre și s-au cunoscut datorită pasiunii comune pentru dans. Nunta a avut loc la Palatul Stirbey din Buftea.

Elwira este de origine poloneză, însă cei doi nu s-au cunoscut nici în România, nici în Polonia. La un moment dat, Mihai Petre a povestit despre prima lor întâlnire, care a avut loc în Republica Moldova.

Totul a început după ce coregraful a rămas fără parteneră de dans, iar cineva l-a „salvat” și i-a povestit despre Elwira, aflată în aceeași situație.

„Povestea pe scurt sună cam aşa: eu român, ea poloneză, ne-am întâlnit pe un teritoriu neutru – în Republica Moldova. Am dat o probă de dans.

Aşa ne-am cunoscut, eu rămăsesem fără partenera de dans, pentru că se accidentase. Un prieten mi-a zis că ştie o fată din Polonia care este în aceeaşi situaţie ca mine. Aşa că ne-am întâlnit la mijloc, în Republica Moldova.

Acolo am dansat 2-3 zile împreună, după care fiecare a plecat la el acasă. Am stat, am analizat şi am zis că merită să încerc. După câteva luni de dans, am devenit şi parteneri de cuplu”, a declarat Mihai Petre pentru