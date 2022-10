Ce au făcut miliardarul Peter Anders Thiel şi soţul său în Braşov, după ce au petrecut de Halloween. Ce legătură are cu Elon Musk

Cei mai mare bogați ai lumii se bucură acum de frumusețile României. După ce au sărbătorit Halloween-ul la Castelul Bran și-au îndreptat atenția către Brașov. Peter Anders Thiel și soțul său au vizitat Biserica Neagră, al doilea cel mai mare locaș de cult din țara noastr.

Cum au fost surprinși miliardarul Peter Anders și soțul său. Cei mai mari oameni ai lumii au vizitat Biserica Neagră

Cei mai mari bogați ai lumii, ajunși în România pentru petrecerea de Halloween pentru care se bucură de frumusețile țării noastre.

ADVERTISEMENT

Aceștia au mers și la Brașov, acolo unde au vizitat Biserica Neagră. Locașul de cult construit în stil gotic, considerat cel mai mare de la noi, înainte de construirea Catedralei Mântuirii Neamului, are o capacitate de 5000 de oameni.

Biserica măsoară 90 de metri lungime și 37 înalțime, iar turnul are 65 de metri. Printre milionarii surprinși pe străzile Brașovului se numără și miliardarul Peter Andreas Thiel, cofondatorul PayPal și cel mai mare investitor al Facebook, dar și soțul său Matt Danzeisen .

ADVERTISEMENT

Ei s-au oprit la o cafenea, apoi Danzeisen a plecat să se mai relaxeze de unul singur pe străduțele orașului românesc. De altfel, acesta a urcat și pe munte pentru a admira priveliștea de sus.

Soțul lui Peter Andreas Thiel a fost încântat de drumul acoperit de frunzele arămii ale copacilor și a descoperit frumusețile locale,

ADVERTISEMENT

Ce legătură are Peter Andreas Thiel cu Elon Musk?

Peter Andreas Thiel este cel care a fondat sistemul de plăţi online PayPal în 1998, împreună cu Max Levchin. Compania a fuzionat ulterior cu X.com, condusă atunci de Elon Musk şi a devenit companie publică la data de 15 februarie 2002. În cursului aceluiași an, a fost preluată de eBay pentru 1,5 miliarde de dolari.

Ce au mâncat miliardarii lumii la Bran?

Miliardarii lumii au luat masa la un local exclusivist din zonă și au avut un meniu foarte diversificat, pentru toate gusturile. Unele dintre cele mai mari personalități de la Hollywood nu au servit preparate românești, ci brânzeturi italienești, vită și Creveți de Argentina.

ADVERTISEMENT

„Începând de la mix de salamuri și brânzeturi italienești, Prosciutto crudo de Parma, Parmigiano Reggiano. Am avut paste gătite pe o roată de parmezan, inclusiv și pentru cei care consumă fără gluten, am avut paste fără gluten. La Main Course am avut Roasted Beef Black Angus Uruguay, un antricot, Creveți de Argentina în sos de capere cu unt, am avut Ouă Benedict, Ouă Florentine pentru vegetarieni, pâine fără gluten, legume la grătar: vinete, dovlecei, ardei gras, ciuperci.

ADVERTISEMENT

Pentru vegetarieni am avut o conopidă coaptă cu unt de cocos. Foarte mult au mers pastele, cele gătite în roata de parmezan. Au fost foarte mulți vegetarieni, vegani.

La desert am avut macaroons, iar la partea de băuturi am avut un bar de detox cu shot-uri de ghimbir, lime și ananas, fresh-uri cu iarbă de grâu, fresh-uri cu sfeclă roșie și lime”, a declarat un reprezentant al restaurantului pentru sursa citată anterior.