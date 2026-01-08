News

Ce au făcut românii ca să scape de taxele mari din 2026. Vânzări record de mașini în ultima clipă

Românii au făcut mișcări surprinzătoare pentru a evita noile taxe auto din 2026. Vânzările de mașini au atins niveluri record în ultimele zile ale anului.
Oana Bocskor
08.01.2026 | 16:45
Ce au facut romanii ca sa scape de taxele mari din 2026 Vanzari record de masini in ultima clipa
EXCLUSIV FANATIK
Ce au făcut românii ca să scape de taxele mari din 2026. Sursa foto: Colaj FANATIK
În ultimele zile din 2025, românii și-au scos masiv mașinile la vânzare pentru a evita noile impozite care intră în vigoare în 2026. Sectorul 2 a înregistrat o creștere spectaculoasă a radierilor, atât la persoanele fizice, cât și la firme.

Radierile de mașini în Sectorul 2 au explodat la final de 2025

Numărul mașinilor radiate pentru vânzare în Sectorul 2 din București a înregistrat o creștere importantă în perioada 22–31 decembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor furnizate de Cristian Duțu, director executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2. Informațiile provin direct din registrul sectorului, ținând cont și de plățile efectuate pentru impozitele și taxele aferente.

„În cazul mijloacelor de transport a fost o creștere vizibilă în ultima săptămână din an. Pe 31 decembrie chiar au fost, nu știu, zeci, să nu exagerez sute, dar zeci de vânzări. Ceea ce e puțin specific pentru ziua de 31 decembrie la ora 16:30. Nu prea vezi ca principala ta prioritate o să fie vânzarea mașinii”, a declarat Cristian Duțu, pentru FANATIK.

De trei ori mai multe vehicule scoase din evidență față de 2024

Din cifrele comunicate de acesta, cea mai mare creștere se observă prin plata impozitului la mijloace de transport. Aceasta este taxa anuală pe care persoanele fizice o achită pentru deținerea unui autovehicul, calculată în funcție de capacitatea motorului, tipul de combustibil și vechimea mașinii.

Dacă în intervalul 22–31 decembrie 2024 au fost radiate 284 de vehicule, în aceeași perioadă din 2025 numărul a urcat la 901, adică de peste trei ori mai mult, semnalând un interes crescut pentru vânzarea mașinilor la final de an.

Firmele au scos din circulație mai multe vehicule, inclusiv camioane și autobuze

O creștere spectaculoasă se înregistrează și în rândul persoanelor juridice, la categoria Impozit auto PJ, taxa anuală plătită de firme pentru autovehiculele proprii. Dacă la final de 2024 au fost radiate 356 de vehicule, în perioada 22–31 decembrie 2025 numărul a urcat la 1.268, indicând o accelerare clară a scoaterii spre vânzare a flotelor firmelor din sector.

La categoria Taxa auto pentru vehicule de peste 12 tone, destinată camioanelor mari, autobuzelor și altor vehicule grele, datele arată evoluții mixte. În cazul persoanelor fizice, radierile au rămas relativ constante: 6 în 2025, față de 7 în 2024. În schimb, la persoanele juridice, se remarcă o creștere clară: de la zero radieri în 2024, la 26 de vehicule radiate în perioada finalului de 2025. Aceasta arată că firmele au scos mai multe vehicule grele la vânzare la sfârșit de an.

Raportul mașinilor radiate prin vânzare din Sectorul 2. Sursa foto: Arhivă personală

Modificările legislative au impulsionat radierile de vehicule în Sectorul 2?

Cristian Duțu, director executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, ne-a clarificat motivul care stă la baza creșterii spectaculoase a radierilor prin vânzare a vehiculelor la final de 2025. Acesta susține faptul că modificările legislative recente au creat un impuls puternic în rândul proprietarilor de mașini, care au încercat să evite impozitele mai mari aplicate autovehiculelor vechi sau celor cu norme de poluare scăzute.

„Voiau să scape de potențiala impozitare pentru mașinile vechi. Este unul din efectele modificărilor legislative. Toată lumea a încercat să scape cât mai repede de mașinile care, potrivit prevederilor, generau un impozit mult mai mare. Sau au vrut să-și scape de mașini cu normă de poluare mică”, a menționat oficialul de la Primăria Sectorului 2.

