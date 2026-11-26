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Fanii care au făcut deplasarea în Anglia au descoperit pe scaunele de pe Amex Stadium un afiș cu un mesaj dedicat lor, într-un gest de fair-play din partea gazdelor de la Brighton.

Mesaj special pentru suporterii Universității Craiova

Organizatorii au pregătit un poster cu imaginea lui Ștefan Baiaram, în tricoul alb-albastru al formației oltene, și un mesaj de mulțumire pentru cei care au călătorit până în Anglia pentru a-și susține favoriții.

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Mesajul inscripționat pe afișele distribuite pe stadion: „Thank you for traveling to the Amex today. Enjoy the game and have a safe journey home”. Tradu în română: „Vă mulțumim că ați făcut deplasarea la Amex! Bucurați-vă de meci și drum bun spre casă!”.

Așadar, gazdele că apreciază efortul făcut pentru a fi prezenți la partida din Brighton și le-au urat să se bucure de confruntare și să aibă un drum sigur spre casă.

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Gest de fair-play înainte de Brighton – Craiova

Mesajul reprezintă , care au parcurs sute de kilometri pentru a fi alături de echipa favorită într-un duel european important. Înaintea acestui duel, din etapa a patra a Conference League, Brighton se afla pe locul 5, iar Universitatea Craiova pe locul 8, cu același număr de puncte – șapte.

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Atmosfera se anunță una specială pe Amex Stadium, iar oltenii vor avea parte de susținere și în deplasare. Gestul gazdelor adaugă o notă aparte înaintea fluierului de start și demonstrează că rivalitatea de pe teren poate fi însoțită de respect în tribune.