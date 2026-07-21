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Ce au găsit șefii lui Sepsi în loja de pe stadionul Rapid. Laszlo Dioszegi a vrut să știe toată lumea

Laszlo Dioszegi a lăudat public conducerea Rapidului după înfrângerea suferită de Sepsi în Giulești. Patronul covăsnenilor a fost impresionat de mesajul de bun venit primit în limba maghiară
Alex Bodnariu
21.07.2026 | 15:32
Ce au gasit sefii lui Sepsi in loja de pe stadionul Rapid Laszlo Dioszegi a vrut sa stie toata lumea
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Gestul făcut de Rapid înaintea meciului cu Sepsi l-a lăsat fără cuvinte pe Laszlo Dioszegi. Foto: SportPictures
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Sepsi a suferit o înfrângere la primul meci după revenirea în Superliga României. Formația din Sfântu Gheorghe a cedat cu 0-1 în fața Rapidului. Laszlo Dioszegi a ținut să îi laude pe giuleșteni atât pentru evoluția de luni seară, cât mai ales pentru un gest de clasă.

Mesajul găsit de oficialii lui Sepsi în loja Rapidului

Oficialii de la Sepsi au avut parte de o primire specială pe stadionul din Giulești. În lojă au găsit un mesaj de bun venit în limba maghiară. Conducerea clubului de sub Podul Grant a ales să arate respect față de formația din Sfântu Gheorghe.

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Gestul făcut de Rapid înaintea meciului cu Sepsi l-a lăsat fără cuvinte pe Laszlo Dioszegi

Laszlo Dioszegi, acționarul celor de la Sepsi, a ținut să le mulțumească celor de la Rapid pentru gestul făcut luni seară. Omul de afaceri consideră că este un exemplu de acceptare și normalitate. „Înainte de a discuta despre jocul cu Rapid doresc să transmit toate mulțumirile conducerii Rapidului. Ăsta este un pas mare spre normalitate, iar cei din conducerea Rapidului ne-au demonstrat că dânșii chiar ne respectă.

Am fost plăcut impresionat de mesajul în limba maghiară pe care l-am găsit pe masa noastră din lojă. A fost un mesaj de bun venit în prima ligă și în Giulești. Lumea trebuie să înțeleagă că, deși noi avem dublă cetățenie, româno-maghiară, trăim în țara noastră. Trăim pe teritoriul României, trăim pe pământul acestei țări și respectăm legile de pe teritoriul țării în care conviețuim. Suntem și de etnie maghiară, dar Rapidul ne-a demonstrat că ne respectă. Le mulțumesc încă o dată conducătorilor Rapidului pentru primirea făcută în Giulești și îi asigur că același lucru se va întâmpla și în returul campionatului, când dânșii vor veni la noi acasă. Dar noi vom respecta pe toată lumea”, a declarat Laszlo Dioszegi, conform ProSport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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