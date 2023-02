Ce au în comun Eduard Gogulescu și Maria Constantin. Eliminatul de la Survivor România, rezultat rușinos!

Eduard Gogulescu, DJ-ul eliminat de la Survivor România în ediția din 22 februarie 2023 a reușit aceeași ”performanță notabilă” pe care a bifat-o Maria Constantin, prima scoasă din joc de public.

Eduard Gogulescu, războinicul eliminat de la Survivor România 2023, eficiență zero, la fel ca Maria Constantin

Tânărul care a pășit în show-ul de la PRO TV convins că va reuși să demonstreze că poate fi un supraviețuitor, spunând că a acceptat provocarea pentru a câștiga, nu a putut intra de prea multe ori pe trasee ca să ne arate ce poate.

Eduard a avut un singur meci jucat, și nici acela nu l-a dus până la capăt, căci s-a accidentat după doar câteca minute. La fel ca interpreta de muzică populară, Gogulescu a părăsit concursul cu eficiență 0%!

Publicul a decis să nu îl salveze, dat fiind faptul că era cel mai slab concurent. Având ghinionul de a se accidenta din prima, Eduard nu a putut să ne convingă de faptul că ar fi fost un bun concurent, cu adevărat.

„Numele meu este Eduard. Am 23 de ani. Sunt DJ. Am venit aici, în primul rând, pentru că sunt o persoană dependentă de adrenalină, de situații de disconfort. Am venit să aduc forțe noi Războinicilor, chit că n-au nevoie. Mie mi s-a părut că nu au nevoie, dar de ce nu? Nu strică o forță în plus. Și motivație. Fără motivație nu ai cum să ajungi mai departe și niciodată în finală. Așa că, am venit să câștig!”, spunea extrem de convins Eduard Gogulescu înainte să intre în concurs.

Locul lui Eduard, ocupat acum de Crina Abrudan

În urma ieșirii din concurs, la capitolul eficiență, ultimul loc e ocupat acum de altcineva. Crina Abrudan, concurentă în echipa Faimoșilor, recent intrată în reality-show, a reușit să aducă doar 3 puncte din 10, fiind învinsă de 7 ori pe trasee.

Pe penultimul loc în clasamentul celor mai buni participanți din punct de vedere sportiv se află Luciana de la Războinici, o concurentă care nu are scuza pe care o are un new-entry, și anume că n-a avut prea mult timp să se acomodeze cu competiția.

Luciana este de la început în show, dar nu s-a remarcat prea mult în cele două luni de când se află în Dominicană. Luciana are 11 victorii din 33 și, evident, 22 de înfrângeri. Procentul eficienței sale este de 33,3%.

Mihai Zmărăndescu și Alin Chirilă, cei mai buni

În continuare, primul concurent la capitolul sportiv este Alin Chirilă, care cumulează 29 de puncte aduse, având doar 8 înfrângeri. De altfel, Alin este și preferatul publicului, dacă ne luăm după casele de pariuri, la câștigarea trofeului Survivor România 2023!

Pe locul al doilea se află Mihai Zmărăndescu, Deși a intrat deodată cu Crina Abrudan, tânărul s-a făcut destul de repede remarcat având, până acum, 5 victorii din 8 meciuri jucate.

Clasamentul eficienței pe trasee este completat de Ștefania Stănilă (24 de victorii, 16 înfrângeri), Dan Ursa (19 puncte câștigate din 32 posibile) și Alexandra P., cu 16 victorii.

Competiția Survivor România este difuzată în zilele de luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, imediat după Știrile PRO TV. Emisiunea se află la cel de-al patrulea sezon. Primele două au fost difuzate de Kanal D, câștigate de Elena Ionescu și Zannidache. Sezonul al treilea, mutat pe PRO TV, a fost câștigat de