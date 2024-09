Cornel de la Insula iubirii e de neoprit, vrea 7 copii. Decizia luată după ce Iustina a rămas însărcinată: „Știu ce fel de femeie e”. Declarații exclusive

Cornel de la Insula iubirii și Iustina sunt în culmea fericirii! Fosta concurentă din reality-show-ul de la Antena 1 va naște în curând o fetiță pe nume Ivana Nectaria.

Cornel de la Insula iubirii și-ar mai dori încă doi copii cu Iustina

Cornel, unul din cei mai populari participanți din sezonul care tocmai s-a încheiat, a vorbit, pentru FANATIK, despre cum crede că se va descurca ca mamă, dar și cum se vor înțelege cei patru copii pe care îi are cu femeia cu care s-a iubit înainte de cea cu care a fost la Insulă.

Cornel Luchian ne-a mai spus și ce au în comun copiii săi. De fiecare dată când s-a gândit la un nume pentru un copil a ținut neapărat să fie un nume de sfânt sau să înceapă cu litera… N.

ne-a mai declarat că nu vrea să se oprească la cinci copii. Se pare că el și partenera lui au în plan să formeze o familie numeroasă. Cornel și-ar mai dori cel puțin doi copii cu Iustina!

„Așa cum știe lumea, eu mai am copii, acesta e al cincilea și dacă mă ajută Dumnezeu vreau să mai fac minimum doi. Păi pentru ce trăiesc pe pământul ăsta? Vreau să fac copii, să-i cresc, să-i educ, atâta tot. Iustina cred că o să fie o mamă de nota zece. N-am nici cel mai mic dubiu în privința asta. O cunosc prea bine și știu ce fel de femeie e”, a declarat Cornel de la Insula iubirii, pentru FANATIK.

Cum a ales numele fetiței și ce au în comun cei cinci copii

Întrebat cum crede că se vor înțelege cei patru copii cu surioara care va veni pe lume în luna noiembrie, Cornel a fost sincer: „Eu cred că se vor înțelege foarte bine. Sunt bucuroși, evident. Copiii meu n-au treabă cu chestia asta, se bucură de surioară”.

Cornel a explicat și cum a ales numele Ivana Nectaria pentru fetița din burtica Iustinei. „Bunicul meu, am un bunic, Ioan, iar Ivana provine din numele Ioan, iar al doilea nume am ales Nectaria, pentru că e un nume de sfânt, iar toți copiii mei au câte un nume care începe cu N”, ne-a precizat bărbatul.

În continuare, partenerul Iustinei de la Insula iubirii ne-a mărturisit cum le-a schimbat participarea în emisiune relația. Cornel a declarat că și dacă nu rămânea Iustina însărcinată probabil că ar fi plecat tot împreună din Thailanda. Faptul că a rămas gravidă nu i-a condiționat să se ierte reciproc.

„Nu a fost ceva peste care nu putem trece”

„Eu acolo m-am dus să mă testez, așa cum am spus și în emisiune. Am vrut să văd dacă pot să mă abțin de la ce eram înainte, știi? Și, după cum s-a văzut, m-am vindecat, sunt foarte bine și ăsta e primul meu mare câștig. Iar al doilea lucru pentru care am mers a fost să ne testăm, practic, iubirea, dacă chiar e totul așa frumos, pentru că noi trăiam o poveste de dragoste atât de incredibilă încât nici noi nu credeam că e atât de frumoasă. Ni se părea că poate visăm noi, știi? Ne-a confirmat ceea ce știam noi deja. Ne-am distrat, am făcut ce am făcut și chiar am ieșit împliniți, convinși de ceea ce suntem noi.

Asta că a rămas ea însărcinată, nici nu se pune problema. Noi eram sigur că vom ieși împreună. Asta cu însărcinatul a fost după ce s-a dat tot. Noi nu aveam dubii că nu suntem împăcați sau că suntem certați. Ceea ce am făcut noi acolo nu a fost încât să ne despărțim. Au fost chestii de moment la care reacționezi ca bărbat, ca femeie, te superi. Dar dacă stai și discuți la rece toate lucrurile îți dai seama că nu a fost ceva peste care nu putem trece”, a adăugat Cornel.

Cornel de la Insula iubirii a mai spus că se bucură că impactul participării lor a fost unul pozitiv. Din miile de mesaje pe care le primește pe rețelele de socializare, doar câteva sunt negative. De asemenea, ne-a mai spus că nu vrea să își facă planuri de viitor și că trăiește îăn prezent.

„Noi n-avem planuri, ne bucurăm de ce avem, de ce suntem. Vrem doar să ne iubim și să fim fericiți. La mine nu s-a schimbat mare lucru, tot la șase dimineața mă trezesc, merg la șantier. La Iustina e mai mare schimbare cu internetul și cu astea, dar la mine, normalul din mine nu-l poate scoate nimeni. Tot aceleași lucruri le fac”, a încheiat Cornel.