Ce au în comun Viktor Orban și Călin Georgescu. Mesaje anti-Ucraina în plină campanie electorală. „Trebuie să alegem cine va forma Guvernul: eu sau Zelenski”

ADVERTISEMENT

Premierul ungar Viktor Orban luptă din răsputeri pentru a câștiga alegerile parlamentare. De-a lungul campaniei, el a transmis diverse mesaje anti-Ucraina, blocând la un moment dat chiar un sprijin financiar important pentru Kiev. Uitându-ne în urmă, declarații anti-Ucraina au fost făcute și de fostul candidat la alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu. Urmărind parcursul celor doi, observăm cum ambii au afirmat că Ucraina nu va câștiga în fața Rusiei.

Viktor Orban, mesaje anti-Ucraina

Este tot mai evident că premierul ungar Viktor Orban preferă o relație mai strânsă cu Rusia, în detrimentul Ucrainei. Guvernul ungar a semnat un plan de 12 puncte cu Rusia pentru extinderea legăturilor economice, comerciale, energetice și culturale, scrie .

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, Orban a făcut declarații anti-Ucraina în nenumărate rânduri, mai ales în timpul campaniei electorale de dinainte de alegerile parlamentare. Chiar în ultimele ore ale campaniei, acesta a declarat că nu va trimite bani sau soldați.

„Nu vom trimite bani, arme sau copiii noștri Ucrainei! UE vrea să dea 90 de miliarde Ucrainei și va face ca bugetele statelor să acopere factura, dar asta nu e tot: sunt planificate încă 2 pachete de ajutor de 800 și 900 de miliarde. Nici vorbă!”, a declarat Viktor Orban. Amintim că tot el a blocat un , deși, inițial, a fost de acord cu această chestiune.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Orban a făcut o referire la contracandidatul său, Peter Magyar, susținând că este „marioneta” UE și a Ucrainei. „Trebuie să alegem cine va forma Guvernul: eu sau Zelenski”, a declarat Orbán la un miting din Budapesta. Astfel, premierul ungar este acuzat că alimentează acest .

ADVERTISEMENT

Acesta a făcut declarații asemănătoare și la diferite evenimente importante ce au avut loc în Ungaria. „Nu vom merge la război și nu vom muri pentru Ucraina, ci vom trăi pentru Ungaria”, a spus Orban la un eveniment în care s-a marcat Ziua Revoluției și luptei pentru libertate din 1956.

ADVERTISEMENT

De asemenea, la începutul acestui an, Orban afirma că, până acum, nu a întâlnit niciun expert credibil care să spună că Rusia poate fi învinsă până la punctul de a fi obligată să plătească despăgubiri. „Asta depășește limita basmelor”.

„Dacă un guvern susținut de Bruxelles ar ajunge la putere în Ungaria, aceasta ar ceda presiunilor. Și atunci tinerii maghiari ar fi trimiși în Ucraina. Acesta este un pericol real și trebuie prevenit”, a mai declarat prim-ministrul maghiarilor.

ADVERTISEMENT

Călin Georgescu, aceleași mesaje anti-Ucraina

Și fostul candidat la alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu, a avut, de-a lungul timpului, mesaje anti-Ucraina și anti-UE. Ba mai mult, acesta l-a lăudat pe Vladimir Putin, susținând că „este un om care își iubește țara, indiferent prin ce mijloace”. De asemenea, Georgescu a negat existența războiului din Ucraina. „Nu există niciun conflict. Ați fost acolo? Ați văzut cu ochii dumneavoastră?”, a spus Georgescu în cadrul unei emisiuni electorale.

Fostul candidat a mai declarat și că vrea teritorii din Ucraina și că „Ucraina este un stat inventat, nu există”. Tot el a mai spus la un moment dat că „războiul este pierdut” pentru Zelenski și a enumerat inclusiv câteva teritorii pe care și le-ar dori: Bucovina de Nord, Bugeacul, Maramureșul de Nord.

În contextul declarațiilor de acest gen, un fost judecător la Tribunalul Cluj și fost membru al CSM, Cristi Dănileț, a scris pe blogul său că afirmațiile încalcă mai multe articole din Constituția României. „Având în vedere declarațiile lui Georgescu cu privire la pretențiile României asupra unor teritorii aflate azi în Ucraina, aduc argumentele pentru care CCR nu îi va permite să candideze la Președinția României”, a scris acesta pe .

Și Ambasada Ucrainei în România s-a sesizat. Reprezentanții au etichetat aceste declarații ca fiind „provocatoare”, „ care pun sub semnul întrebării integritatea teritorială” a Ucrainei, manifestând „ de profundă lipsă de respect față de Ucraina și poporul ucrainean”. La acel moment, și Ministerul de Externe român a condamnat declarațiile lui Călin Georgescu și a reafirmat sprijinul ferm al României pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

„În contextul acestor declarații, încercările lui Călin Georgescu de a se poziționa ca un politician „independent” arată absurd: tezele pe care le-a exprimat sunt complet identice cu cele ale propagandei ruse, indicând o dependență totală față de stăpânii săi de la Moscova.

Suntem convinși că este în interesul României și al poporului român să realizăm o pace cuprinzătoare, justă și durabilă în țara vecină, Ucraina, și dezvoltarea statelor noastre în pace, în condiții de securitate și prosperitate pentru ambele popoare. Reamintim că o astfel de dezvoltare nu face parte din planurile Kremlinului și ale marionetelor sale”, se arată într-un