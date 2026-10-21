Ce au mâncat Nasser Al-Khelaifi și Joan Laporta la dineul oficial de dinainte de PSG – Barcelona. Meniul de cinci stele, în apropiere de Champs-Elysees

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În ultimii ani, între cele două cluburi relațiile au fost destul de încordate, mai ales în contextul discuțiilor despre acea Super Ligă a Europei. În aceste condiții, jurnaliștii din Hexagon au fost extrem de surprinși să vadă ce s-a întâmplat marți în capitala Franței marți pe zi, deci înainte de startul partidei.

PSG și FC Barcelona s-au „împăcat” înainte de meciul direct din Champions League: ce au făcut președinții Al-Khelaifi și Laporta la Paris în ziua partidei

Potrivit , (64 de ani), președintele catalanilor, a fost invitatul special al lui (52 de ani), șeful parizienilor, la dineul oficial organizat de clubul de pe „Parc des Princes” înaintea meciului la restaurantul de trei stele Michelin „Pavillon Ledoyen” , deținut de cunoscutul chef Yannick Alleno, situat foarte aproape de Champs-Elysees.

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„Marți, la prânz, președinții echipelor Paris Saint-Germain și FC Barcelona s-au întâlnit la Pavillon Ledoyen, restaurantul lui Yannick Alléno, pentru un prânz oficial. Discursuri călduroase și complimente sincere: atmosfera a fost una de înțelegere cordială. Când se înfruntă doi giganți ai fotbalului european, nu te aștepți neapărat să-i vezi stând împreună cu doar câteva ore mai devreme.

Și totuși, exact asta s-a întâmplat marți la Pavillon Ledoyen, prestigiosul restaurant cu trei stele Michelin al lui Yannick Alléno, situat la doi pași de Champs-Élysées. Nasser Al-Khelaïfi, președintele PSG , îl găzduia pe omologul său de la Barcelona, ​​Joan Laporta. După mulți ani de relații tensionate între cele două cluburi, înțelegerea este acum mai mult decât cordială”, a notat sursa citată anterior.

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Ce au mâncat Nasser Al-Khelaifi și Joan Laporta la dineul oficial de dinainte de PSG – Barcelona

Conform jurnaliștilor de la Le Parisien, meniul președinților de la Paris Saint-Germain și FC Barcelona a cuprins file de biban de mare, millefeuille de vită Wagyu și plăcinte cu ciocolată. Așadar, o atmosferă foarte relaxată la discuțiile dintre oficialii celor două cluburi, doar că această încercare de reconciliere ar putea fi „aruncată în aer” de ce s-a întâmplat ulterior, în timpul meciului de pe „Parc des Princes”. Mai exact, suporterii parizieni i-au jignit în mod repetat pe catalani prin mesaje și scandări de genul „Barca puta”. Astfel, conform presei din Spania, conducătorii clubului de pe „Camp Nou” ar fi decis pe loc să facă din cauza celor întâmplate.