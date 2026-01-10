Ce au pățit doi români pasionați de sport. Au plecat la schi în Ucraina, dar e ireal ce au găsit acolo. Video

ADVERTISEMENT

Călătorie cu gust amar pentru doi români plecați în Ucraina să schieze. Ajunși la fața locului, au găsit închis hotelul unde și-au rezervat cazarea. Ce s-a întâmplat și cum au gestionat situația, de fapt.

Doi români au mers să schieze în Ucraina, dar au avut probleme

Ucraina, aflată în plin război cu Rusia, este o țară care continuă să atragă turiști, în ciuda conflictului armat. Doi români, soț și soție, au mers în țara vecină pentru a schia, însă ceea ce au găsit la fața locului le-a lăsat un gust amar.

Întreaga poveste despre aventura a fost dezvăluită pe platforma TikTok, . Cei doi au rezervat o cameră de hotel în stațiunea ucraineană Bukovel, aflată la 163 de km față de locul lor de proveniență, Baia Mare, însă excursia lor a fost compromisă.

„Soțul meu s-a gândit rapid să fugim în Bukovel la schi. Am plecat la Baia Mare, de la Baia Mare ne-am dat seama că nu putem să trecem granița pe la Sighet pentru că mașina depășea 2 tone și ne-am întors pe la Satu Mare.

Am luat cazare de pe Booking și când am ajuns în Bukovel ne-am dat seama că de fapt nu putem să intrăm la cazare pentru că check-in-ul se făcea doar până la ora 00.00. Acum stăm și căutăm cazare și nici nu știu dacă o să găsim.

Ne-am întors la hotel să vedem cum putem să rezolvăm ceva. La ora patru dimineața am ajuns într-un apartament, am desfăcut o sticlă de vin și ne-am pus la somn”, a povestit dr. Mihaela Mureșan pe contul său de TikTok.

Ce reguli trebuie să respecte turiștii în Ucraina

Contextul actual din Ucraina impune un set de reguli ce trebuie respectate chiar și de cei care vin doar în vizită în această țară. Spre exemplu, recepțiile hotelurilor se închid în intervalul 23.00 – 04.00.

De asemenea, cetățenii UE nu au nevoie de viză pentru sejururi scurte (nu mai lungi de 90 de zile), dar trebuie să aibă pașaport biometric valid și să verifice eventualele restricții de călătorie legate de zona pe care o vizitează. Pașaportul trebuie să aibă o valabilitate de minimum 6 luni de la data intrării în Ucraina. Asigurarea medicală internațională este recomandată și ea, de asemenea.

Fotbalistul de la Universitatea Craiova și-a pierdut prietenii în războiul din Ucraina

Oleksandr Romanchuk, sosit la Universitatea Craiova în vara anului trecut, este ucraineanul care a impresionat, alături de conaționalul Pavlo Isenko, la echipa din SuperLiga. Apărătorul, desemnat cel mai bun fundaș din SuperLiga la Super Gala Ganatik 2025,

„Am o mulțime de prieteni care s-au înrolat. Încerc să vorbesc cu ei zilnic. Din păcate, mi-am pierdut prieteni care luptau pe front. Vorbesc zilnic cu cei de acolo și îmi spun să nu mă opresc și să prind naționala”, a declarat Romanchuk, la Super Gala Fanatik 2025.