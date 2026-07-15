Ce au pățit doi suporteri spanioli înainte de meciul naționalei lor de la Cupa Mondială. Au fost găsiți în lacrimi la intrarea în stadion

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Peste 6,5 milioane de fani au asistat de pe stadioane la meciurile de la Cupa Mondială 2026. Experiența pentru aceștia a fost una deosebită, ei fiind martori la dueluri extrem de spectaculoase, care vor intra cu siguranță în istoria fotbalului. Au fost și fani care au trăit experiențe mai neplăcute. Doi suporteri spanioli au avut parte de o întâmplare cruntă, chiar înainte de un meci important de peste ocean.

Ce au pățit doi fani ai Spaniei înainte să intre pe stadion la Cupa Mondială. Cum au fost păcăliți cu biletele

Un număr de 70.492 de spectatori au asistat vineri, 10 iulie, pe arena SoFi Stadium din Los Angeles (California) la meciul Spania vs Belgia, contând pentru sferturile de finală ale Campionatului Mondial 2026. Printre aceștia trebuiau să se găsească, de la început, și doi suporteri veniți tocmai din Europa pentru a susține ”Furia Roja”.

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Tinerii au ajuns la stadion cu speranța că vor asista la , însă au avut parte de un șoc. Ce s-a întâmplat mai exact. Ei au avut un bilet într-o zonă importantă a stadionului, însă l-au vândut pentru a cumpăra două bilete mai ieftine, astfel încât să poată intra împreună pe arenă.

În momentul în care au ajuns la stadion, ei au descoperit că biletele cumpărate erau, de fapt, false. Au rămas fără bani și fără posibilitatea de a intra pe stadion. Dezamăgirea era evidentă în lacrimile lor. ”El (n.r. prietenul meu) avea deja un bilete. Eu nu aveam. Astfel, l-am vândut pe acela, care era din Categoria I (n.r. teoretic mai scump) și am cumpărat 2 bilete. Dar am fost înșelați. Acum nu mai avem niciun bilet”, a spus, plângând, femeia.

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Ce bucurie le-a fost adusă celor doi fani ai Spaniei

Întregul moment cu cei doi fani în lacrimi a fost redat pe social media de un cunoscut influencer din Canada. E vorba de , cunoscut pe TikTok pentru videoclipurile în care face gesturi de generozitate față de oameni obișnuiți. După ce a aflat povestea tristă a celor doi fani, influencerul le-a explicat că, printr-un parteneriat cu jocul ”FIFA Heroes”, avea la dispoziție două bilete destinate fanilor. El a decis să le ofere chiar lor șansa de a se folosit de ele.

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În primă fază, păcăliți deja de o altă persoană, cuplul a crezut că este o glumă. Apoi, după câteva momente, suporterii au realizat că biletele erau autentice. Cei doi au apucat să intre în a doua repriză a meciului Spania – Belgia. în minutul 88, și astfel s-au bucurat de calificare direct din tribunele arenei SoFi Stadium din Los Angeles.

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Clipul cu cei doi suporteri spanioli a devenit viral



Numai pe Tiktok, aproape 16 milioane de fani din întreaga lume au vizionat acest clip emoționant cu cei doi spanioli care primesc șansa de a-și vedea de pe stadion echipa națională la Cupa Mondială. Cei mai mulți internauți au fost mișcați de povestea fanilor. Unii chiar s-au oferit în comentarii să îi ajute în continuare în turneu: ”Pot să le plătesc eu biletele pe tot parcursul Cupei Mondiale?”, a scris o fană.