Ce au pățit două românce înainte de Gala Balonului de Aur, în hotelul Courthouse, unde are loc ceremonia

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Momentul mult așteptat se apropie, iar fanii au luat cu asalt intrările hotelului Courthouse, care găzduiește sala de presă oficială pentru „Balonul de Aur”. Unii suporteri chiar au forțat intrările în fața stewarzilor și au fost amenințați cu evacuarea.

Ce au pățit două românce înainte de Gala Balonului de Aur, în hotelul Courthouse

La ieşirea din hotelul Courthouse sunt mii de oameni care au înconjurat ieşirile. Francezii sunt cei mai gălăgioşi. La una dintre uşile laterale, intrarea a fost forțată în fața stewarzilor. Fanii au fost atenționați imediat că vor fi evacuați dacă episodul se repetă. E tensiune de mare derby în Soho. FANATIK a surprins discuția în limba română a două doamne care se ocupă de curățenie în hotelul Courthouse. Acestea erau nedumerite despre agitația neobişnuită din lobby. Tot ce își doresc este ca evenimentul să treacă mai repede, întrucât managerii le-au solicitat suplimentar în ultimele zile.

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hotelul de cinci stele din Soho, Londra, găzduiește sala de presă oficială a evenimentului. unde se va desfășura ceremonia de decernare a premiilor.

Cu câteva ore înainte de desemnarea câștigătorului, France Football a făcut o gafă de zile mari. Pe site-ul publicației ce organizează alături de UEFA acest eveniment au apărut articole cu posibilii câștigători din această seară. Inițial a fost publicat un articol care spunea că Harry Kane a câștigat, după care au fost lansate materiale asemănătoare și pentru Lamine Yamal și Kylian Mbappe.

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Ulterior, ele au fost șterse, însă întâmplarea a făcut ca fanii să-și facă deja teorii. Unii spun că France Football a făcut acest lucru intenționat pentru a spori interesul pentru gală. Dacă aceasta a fost strategia, atunci se pare că le-a ieșit, întrucât verva din jurul hotelului s-a mărit substanțial, mai ales că informația inițială a fost aceea că vârful britanic este câștigătorul trofeului. Englezul are un grup solid de fani, însă incomparabil cu cele de care beneficiază Lamine Yamal și Kylian Mbappe, principalii săi contracandidați.

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