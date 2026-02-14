Ce au pățit Giovanni Becali și soția sa însărcinată într-una dintre cele mai tari țări din Europa. Coșmarul a început la graniță

ADVERTISEMENT

La cea mai recentă emisiune „Giovanni Show”, cel mai cunoscut impresar din România a făcut dezvăluiri în premieră despre ceea ce a pățit alături de soția însărcinată columbiancă. Totul s-a întâmplat în Danemarca în urmă cu zeci de ani.

De ce s-a căsătorit Giovanni Becali cu soția columbiancă în Danemarca

Giovanni Becali și soția sa Stella, originară din Columbia, sunt căsătoriți de mai bine de 25 de ani. Celebrul agent a povestit vineri, la „Giovanni Show”, un episod tensionat pe care l-a trăit alături de actuala sa parteneră de viață. S-a întâmplat tocmai în Danemarca, acolo unde cei doi aveau să se căsătorească.

ADVERTISEMENT

Narda Stella a devenit tocmai în orașul scandinav Tonder, nu departe de Hamburg. Impresarul spune că a decis să se căsătorească aici deoarece Danemarca „e singura țară care îți dă certificat de căsătorie valabil în toată lumea pe semnătura ta și pe răspunderea ta”. A luat această decizie la recomandarea unui prieten, căsătorit și el tot în statul nordic.

O altă condiție pe care o impuneau danezii, mai spune Becali este ca viitorii miri să aibă minim patru săptămâni rezervate la un hotel de minim patru stele din Danemarca. De asemenea, căsătoriile trebuiau să fie mixte. „Eu eram român, azilant în Germania, cu drept de ședere, dar n-aveam pașaportul nemțesc. Nevastă mea, care studia în Franța, ședere în Franța, dar n-avea drept de ședere în Germania, decât viză turistică”.

ADVERTISEMENT

Ce au pățit Giovanni Becali și soția sa din Columbia după două săptămâni

Peste doar două săptămâni după ce au stabilit toate detaliile căsătoriei lor din Danemarca, Giovanni și Narda Stella trebuiau să revină în această țară. În tot acest timp, cei doi au profitat și și-au făcut o veritabilă lună de miere.

ADVERTISEMENT

„După două săptămâni au venit actele: trebuie să vă prezentați la hotelul cutare în orașul Tonder. Aveam un Mercedes. Mergem în Danemarca, luăm hotelul, vizităm toate insulele alea, pe la Copenhaga, pe acolo, pe acolo, așteptam ziua când. Relax, restaurante, turism. Luna de miere”, spune impresarul.

Problemele pentru impresar și viitoarea sa soție, însărcinată în luna a 6-a, au apărut la revenirea în statul danez. Aici, celei care avea să-i devină soție i s-a cerut viză pentru Danemarca. „Când intrăm în Danemarca, zice la graniță: ‘doamna trebuie să-și ia viză pentru Danemarca’. Băi, ești copil? Cum? Mă întorc. Ce fac? A început nevasta să plângă. Gravidă în șase luni”.

ADVERTISEMENT

Într-un final, Giovanni și Stella au reușit să intre în Danemarca. Impresarul povestește că, anterior, în Germania, un angajat de la oficiul pentru străini îi dădea asigurări că nu are nevoie de niciun fel de act adițional pentru a se putea căsători în Danemarca. În realitate, lucrurile erau exact pe dos.

„Intru în Danemarca. Intru în Tonder. Fără probleme. Mă duc o pun nevastă-mea acolo. Mi-a zis că trebuia un act să aduc eu din Germania. Și am fost la Ausländer. Ausländer înseamnă la oficiul de străini. Și mi-a zis, ‘du-te, domnule, liniștit, și căsătorește-te, că n-ai nevoie de așa ceva. Băi, când mi-a zis așa ceva, i-am zis lui danezu, zice, ‘Nein. Germania e Germania, Danemarca e Danemarca‘”, spune Giovanni.

Giovanni Becali, explozie de nervi față de nemți: „Fasciștilor, hitleriștilor!”

povestește că și-a lăsat soția la hotel și el a revenit la nemți. S-a dus țintit către angajatul de oficiul de străini care îi garantase nu are nevoie de niciun act.

„Mă duc la nemți și-l văd pe ăla (n.r. care a zis că nu e nicio problemă). ‘Fasciștilor, hitleriștilor!’ Și am început să mă dezbrac. Băi, au venit toți, mi-au luat pătură, să mă… Ok, ok, ok… Am dat cămașa, nervii, cutare, pantalonii. Asta doar trebuie să le spui la nemți: hitleriști, fasciști”, povestește Becali.

După tot acest scandal, nemții și-au recunoscut eroarea. Impresarul a revenit cu actul care îi lipsea și s-a căsătorit cu partenera sa sud-americancă. „Mi-a dat și hârtie. Mă duc, a doua zi, nedormit, necutare. 15 cupluri erau în ziua căsătoriei”.

Povestea Pamelei Becali, prima fată a lui Giovanni Becali

Giovanni Becali și columbiana Stella au împreună trei fete: Pamela, Andreea și Laura. Prima dintre ele a fost în pântecul mamei sale în momentul aventurii din Danemarca. „S-a născut fetița. A luat numele Pamela Becali. Ea e născută în Germania. Are și cetățenie germană și românească”, spune impresarul, la „Giovanni Show”.