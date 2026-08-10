Sport

Ce au pățit la ieșirea de la vestiare antrenorul Coelho și Assad Al Hamlawi. Fanii n-au ezitat după înfrângerea cu FC Argeș

Antrenorul Filipe Coelho și atacantul Assad Al Hamlawi au fost în prim plan la finalul meciului U Craiova - FC Argeș 0-1. Ce s-a întâmplat când s-au întâlnit cu fanii la ieșirea de la vestiare.
Cristian Măciucă
10.08.2026 | 07:46
Ce au patit la iesirea de la vestiare antrenorul Coelho si Assad Al Hamlawi Fanii nau ezitat dupa infrangerea cu FC Arges
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Ce au pățit la ieșirea de la vestiare antrenorul Coelho și Assad Al Hamlawi. Fanii n-au ezitat după înfrângerea cu FC Argeș. FOTO: Fanatik
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Universitatea Craiova nu traversează cea mai bună perioadă în acest început de sezon. Eliminată din UEFA Champions League, campioana României a pierdut și al doilea meci în SuperLiga, scor 0-1, cu FC Argeș. La finalul partidei cu piteștenii, Filipe Coelho (45 de ani) și Assad Al Hamlawi (25 de ani) au fost așteptați de suporteri.

Coelho și Assad Al Hamlawi, așteptați de suporteri la ieșirea de la vestiare

Pe rețelele de socializare, fanii Universității Craiova au luat foc după 0-1 cu FC Argeș. Suporterii alb-albaștrilor sunt nemulțumiți de parcursul echipei din acest sezon și i-au cerut demisia lui Filipe Coelho. În schimb, la stadion, lucrurile au stat cu totul și cu totul altfel. Antrenorul campioanei și Assad Al Hamlawi au fost asaltați pentru poze și autografe.

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Cei doi au făcut o baie de mulțime la ieșirea de la vestiarele stadionului „Ion Oblemenco”, atacantul palestinian părând să fie fotbalistul preferal al copiilor. „Assad, te rog!”, se auzeau vocile micuților din mulțime, care îl implorau pe Al Hamlawi să facă o fotografie cu ei sau să le ofere un autograf.

Returul contra lui KuPS, meciul sezonului la Craiova

După primele patru etape din SuperLiga, Universitate Craiova are doar 6 puncte. Campioana României le-a învins cu același scor pe UTA Arad și Petrolul, 4-0, dar a pierdut în fața lui Dinamo (1-5) și a lui FC Argeș (0-1). Pentru olteni urmează însă cel mai important meci al sezonului, returul cu KuPS din turul 3 preliminar Europa League.

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Dacă vor trece de finlandezi, craiovenii nu doar că vor accede în play-off-ul competiției, dar vor fi și siguri de participarea pe tabloul principal din Conference League. În turul din Finlanda, KuPS și Universitatea Craiova au terminat la egalitate, scor 1-1. Manșa a doua „dublei” se va juca pe stadionul „Ion Oblemenco”, joi, 13 august, de la ora 20:00.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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