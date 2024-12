Ce au pățit tinerii care s-au mutat de la oraș la țară. Satul românesc a venit cu multe provocări. „Este foarte mult de muncă, mereu sunt lucruri de făcut”

Tinerii care au decis să se mute de la oraș la țară au relatat cum le-a schimbat acest lucru viața. La sat, cei mai mulți au întâmpinat diverse provocări. Munca foarte multă, lipsa vieții sociale și treburile din gospodărie i-au făcut pe mulți să se întoarcă în mediul urban.

Prin ce provocări au trecut tinerii care s-au mutat de la oraș la țară

În ultimii ani, mai mulți tineri care locuiau în oraș . Aceștia au fost atrași de traiul liniști și de lipsa poluării, dar și de prețurile accesibile ale gospodăriilor.

Cu toate că viața este, într-adevăr, una mai liniștită, oamenii s-au lovit de diverse provocări. Munca grea din gospodărie, de exemplu, este un aspect care i-a speriat pe tinerii care au ales traiul în mediul rural.

Deși mulți se simt bine cu atât de multă liniște, alte persoane au fost afectate de lipsa facilităților și a activităților sociale.

Lipsa infrastructurii și a utilităților, dar și scăderea populației reprezintă motivele pentru care prețurile locuințelor din mediul rural au devenit mai mici în ultimii ani. Tinerii care și-au achiziționat case acolo au descoperit, după un timp, că traiul la țară nu este tocmai simplu.

a fost dezbătut pe platforma Reddit. Mai mulți utilizatori au vorbit despre experiențele lor. După o perioadă de locuit în mediul rural, un tânăr a decis să se mute înapoi la oraș.

“M-am mutat la țară și am ajuns înapoi la oraș”, și-a început un utilizator povestea. Acesta a spus că a lucrat în Craiova și în București.

A luat decizia de a pleca din oraș pentru a se muta în casa străbunicii sale, crezând că va fi mai fericit la țară. Schimbarea de la oraș la țară a fost una destul de dificilă.

“Am găsit un loc de muncă în apropiere și am zis să mă bucur de viața la țară, de libertatea de acolo, de aerul curat și de spațiul mare. Problema a fost că după ce ai stat foarte mult timp la oraș este foarte greu să faci față la țară”, a continuat tânărul.

Ce dificultăți au întâmpinat tinerii în mediul rural

Utilizatorul a mai precizat, de asemenea, că lipsa zgomotului nu l-a ajutat, ba chiar a fost copleșitoare. Lipsa zgomotului orașului, dar și a unor facilități au reprezentat adevărate provocări.

“Uneori nu puteam să dorm din cauza lipsei totale de zgomot, era mult prea liniște față de oraș, iar unde stăteam eu chiar dacă era la strada satului, nu mă simțeam bine deloc. Voiam să mă uit pe geam, să mai văd ceva, dar acolo nu vedeai nimic”, a povestit tânărul.

La casa de la țară, tânărul avea găini și a avut grijă de ele. Puiul de la țară nu a fost, însă, pe placul lui, comparativ cu cel achiziționat din comerț. În plus, acesta avea un loc de muncă în oraș și era nevoit să se trezească devreme pentru a se ocupa de treburi.

După nici un an, acesta a renunțat la traiul de la țară și s-a întors în Craiova. Deși mersul în mediu rural i se pare ceva relaxant la final de săptămână, viața de zi cu zi la țară nu este același lucru.

“Sunt multe de spus, eu după aproape un an am renunțat și am venit înapoi în Craiova, pentru că la țară pentru mine a fost mult prea obositor. Credeam că o să îmi schimbe viața statul, dar nu era chiar așa.

Dacă ai stat toată viața la oraș, trecerea spre a locui la țară mi se pare dificilă. Să mergi la sfârșitul săptămânii mi se pare în regulă, dar să stai acolo toată ziua e ceva obositor.

Dacă vrei comanzi mâncare, acolo nu există posibilitatea aceasta, iar la mine în comună erau pene de curent multe, nici să citesc nu puteam”, a mai spus tânărul din Craiova.

Lipsa activităților și munca în gospodărie, obositoare pentru tineri

Un alt utilizator nu recomandă statul la țară din cauza faptului că vremea nu este bună tot anul. În sezonul rece, nu prea sunt activități de făcut. De asemenea, alt membru a recunoscut că s-a simțit desprins de civilizație la țară, iar lipsa serviciilor de la oraș l-au afectat.

“Chiar dacă nu faci nimic prin curte, nu ai ce face, de fapt, la țară decât sa dormi, să stai și cam atât, activitățile sunt zero”, a spus acesta, notează .

Deși la țară există șansa de a produce hrană sănătoasă, iar aerul e curat, aceste motive nu sunt suficiente pentru ca cineva să se mute acolo.

“Ca să ai de toate din ce produci la țară pentru tine și familie, trebuie să muncești cam toată ziua, nu știu dacă mai ai timp de altceva”, a mai scris cineva.

Un alt român a găsit o gospodărie la sat, aproape de oraș. Acesta i-a îndemnat pe cei care vor să se mute la țară. Nu este recomandată mutarea într-un sat “uitat de lume”, ci e nevoie de multe căutări.

În plus, trebuie să fie liniște în weekend, fără muzică dată la maxim, iar casele trebuie să fie îngrijite. Dacă locuiesc alți tineri, dar și familii cu copii, atunci satul ar putea fi unul potrivit.

“Fă drumul și la ora de vârf să vezi cum este. Ia-ți minimum 1.000 metri de teren, nici nu te uita la mai puțin, nu te duce în localități cu multe dezvoltări imobiliare, pline de duplexuri și 250 metri de curte, că nu este mare diferență față de un apartament”, a mai spus acesta.

Alte dezavantaje ale locuitului la țară

Mai există, de asemenea, și alte lucruri de luat în considerare atunci când vine vorba despre mutatul la țară. Socializarea cu vecinii este importantă, precum și relațiile bune cu aceștia.

Mereu sunt lucruri de făcut la țară, iar viața socială este și ea afectată, mai ales pentru persoanele care obișnuiau să iasă des în oraș.

“Trebuie să fii mai social, să intri în legătură cu vecinii și consătenii și nu toți sunt deschiși la minte. Trebuie să ai pe cineva să treacă pe la casă când pleci în concediu, în special dacă ai animale și grădină.

Este foarte mult de muncă, mereu sunt lucruri de făcut, deci o bună parte din timp o să o duci cu munca în gospodărie.

La fel și cu banii, trebuie să tot bagi în casă dacă vrei să arate bine. O să îți scadă un pic viața socială, în special dacă ieșeai des în oraș. Nu poți să comanzi mâncare”, a mai scris cineva.

În schimb, pentru alte persoane, viața în mediul rural s-a dovedit benefică. O tânără a decis să se mute la țară după ce a locuit mai mult timp în Cluj-Napoca, acolo unde avea un job stabil.

Aceasta nu se mai simțea bine și a decis să facă o schimbare. A găsit un sat din Bistrița, iar viața ei s-a schimbat în bine. Aceasta s-a înțeles bine cu oamenii de acolo și are un loc de muncă într-un oraș din apropiere.

“Am o căsuță frumoasă, un loc de muncă stabil într-un oraș alăturat. Majoritatea oamenilor de aici sunt în vârstă, dar toți sunt foarte de treabă și harnici. Am avut noroc să dau de oameni buni”, a scris utilizatoarea.