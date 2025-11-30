Ce au remarcat analiștii Fanatik în victoria lui Dinamo cu Oțelul: „Începe să aibă simptome de echipă mare!”. Comparație față de meciul cu FC Botoșani

ADVERTISEMENT

Dinamo a obținut un nou succes în Superliga României și rămâne pe loc de podium. Câinii roșii s-au impus cu 1-0 pe Arena Națională în meciul de sâmbătă seara cu Oțelul, iar analiștii FANATIK au scos în evidență pragmatismul de care a dat dovadă echipa lui Kopic.

Dinamo, victorie mare pe Arena Națională în meciul cu Oțelul Galați

Partida de pe Arena Națională a fost una săracă în ocazii. Dinamo a deschis scorul în prima repriză prin Cătălin Cîrjan, care a marcat un gol spectaculos cu capul de la mare distanță de poartă, iar mai apoi echipa din capitală a practicat un joc precaut.

Meciul a fost total opus față de cel jucat de Dinamo în runda precedentă la Botoșani, acolo unde bucureștenii au ratat ocazie după ocazie și s-au mulțumit doar cu un punct. Totuși, câinii stau excelent în ierarhie și pot încheia runda pe loc de podium.

Cum a câștigat Dinamo meciul cu Oțelul Galați. Laude pentru echipa lui Kopic

Andrei Vochin, prezent la FANATIK SUPERLIGA, . Acesta a vorbit despre xG, un termen folosit în statistica meciurilor, care arată practic câte goluri ar trebui să se marcheze având în considerare ocaziile create. Dinamo, conform statisticilor, nu ar fi trebuit să câștige.

„Aș remarca pragmatismul celor de la Dinamo. Mă uitam pe cifrele meciului. A câștigat cu un singur șut pe poartă. A făcut exact ce nu a făcut runda precedentă, în care a irosit o grămadă de ocazii la Botoșani, unde a scos un rezultat de egalitate. Dinamo, aseară, a fost de 8 ori mai puțin periculoasă decât în meciul de la Botoșani.

Cu un xG de 0,22 a luat 3 puncte. Cam același lucru s-a întâmplat și cu Argeșul. A suferit prima repriză. La Dinamo e de apreciat că începe să aibă simptome de echipă mare. Când joacă mai slab, știe cum să ia cele 3 puncte, chiar dacă jocul e inestetic. Dinamo a tras de timp în ultimul sfert de oră. Erau jucători întinși pe teren. Aveau crampe”, a declarat Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

Robert Niță, impresionat de Dinamo: „Arată din ce în ce mai bine”

Robert Niță îi dă dreptate totală lui Andrei Vochin. Și el a vorbit despre un progres al celor de la Dinamo și a ținut să laude conducerea clubului din Ștefan cel Mare. Președintele Andrei Nicolescu îi dă încredere totală antrenorului Željko Kopic.

„Dinamo arată bine. Am spus-o. Au un președinte foarte bun, au stabilitate financiară. Dinamo atrage sponsori. Au semnat un nou parteneriat. Arată foarte bine. Râdea lumea de președinte… uite că își impune ideile. Are o strategie de la care nu se abate. Dă continuitate antrenorului, care e șeful vestiarului și artizanul transferurilor. Nu se mișcă nimic fără acordul antrenorului. Începe să arate ca o echipă serioasă, cu pretenții la primele locuri. Dinamo e un club serios care va avea un cuvânt greu de spus și anul acesta”, a precizat Robert Niță.

Cătălin Cîrjan, remarcatul de la Dinamo după meciul cu Oțelul

Mai mult, acesta a ținut să îl laude și pe Cătălin Cîrjan Fotbalistul a devenit un om de bază, iar în meciul cu Oțelul de sâmbătă a arătat o energie de lăudat.

„E îngrijorător pentru echipa națională. Aproape toate echipele se plâng de lipsa unui marcator, de lipsa unui atacant român care să înscrie. Uite că marchează fundași și mijlocași. Cîrjan decide meciul, fără discuție. El dă, pleacă, face preluare. E și greșeala portarului”, a mai spus Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.