Ce au remarcat grecii după ce Fanatik l-a desemnat pe Răzvan Lucescu antrenorul anului 2025. Super Gala Fanatik, ample spații în presa elenă

Răzvan Lucescu a primit trofeul pentru cel mai bun antrenor al anului 2025, la Gala Premiilor Fanatik. Antrenorul român a venit special de Salonic, cu un avion privat, pentru a participa la evenimentul de la hotelul Marriott.

Grecii subliniază popularitatea lui Răzvan în România

a ajuns rapid și în presa din Grecia. Elenii nu au ignorat premierea românului, ba chiar au evidențiat că cel poreclit Generalul se bucură de apreciere și în România, unde Răzvan n-a mai antrenat de mai bine de zece ani.

„Razvan Lucescu, care este una dintre cele mai populare fețe din țara sa natală, a primit premiul și a dorit să mulțumească familiei Savvidis pentru oportunitatea de a lucra la un nivel atât de înalt, precum și întregului departament de fotbal al echipei”, a scris

Grecii au punctat și faptul că Răzvan Lucescu i-a mulțumit lui Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, pentru încrederea pe care i-a fost acordată. Relația dintre cei doi nu a fost întotdeauna cordială, dar Lucescu a devenit cel mai important antrenor din istoria lui PAOK.

Au remarcat că i-a mulțumit lui Savvidis

„El a remarcat: Aș dori să mulțumesc familiei Savvidis pentru oportunitatea pe care mi-au oferit-o să lucrez la acest nivel. De asemenea, trebuie să le mulțumesc tuturor jucătorilor mei și celor cu care am lucrat în trecut pentru profesionalismul lor, voința lor de a munci, determinarea lor. Trăind într-un oraș extrem de emoțional… Și a concluzionat: Aceste premii nu sunt despre unul singur, ci un premiu, o recunoaștere pentru PAOK, pentru întregul nostru grup și pentru toată munca depusă nu doar anul acesta, ci toți acești ani”, a mai scris metrosport.gr.

Și a acordat un amplu spațiu premierii antrenorului român. Acesta a preluat discursul pe care Răzvan Lucescu l-a avut în fața lui Horia Ivanovici.

Discursul despre familie a fost în prim plan

„În primul rând, vă mulțumesc pentru această seară specială, pentru aceste momente emoționante. Nu e ușor să revezi o viață ca asta, câteva situații minunate, momente grozave, în câteva secunde. Vă mulțumesc că ați insistat să vin, pentru că am găsit aici, cu mare bucurie, oameni care au fost prezenți în experiențele mele din trecut.

Îl văd din nou pe domnul Kopos (n.r. George Copos), pe care îl salut cu dragoste și recunoștință. Sunt părinții mei și fiul meu, Matei, vă iubesc, e prima dată când suntem împreună într-o astfel de situație. Acest premiu este unul individual oferit de Horia, dar în fotbal nu există premii individuale,” a spus Răzvan.

PAOK e mândră de Generalul ei

Și siteul oficial al lui PAOK a scris despre distincția acordată lui Lucescu: „Fanatik.ro, cea mai mare entitate media sportivă a României l-a desemnat pe Razvan Lucescu drept cel mai bun antrenor român al anului! Mândri de #TheGeneral!”

Răzvan Lucescu, care a depășit 200 de victorii pe banca celor de la PAOK, s-a întors după gală la Salonic. iar joi va evolua în deplasare, în Europa League, contra bulgarilor de la Ludogorets.