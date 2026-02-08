Ce au scris americanii după imaginile dramatice cu „Regina Schiului Alpin” de la Jocurile Olimpice de iarnă: „Vis spulberat”

ADVERTISEMENT

Jocurile Olimpice de iarnă sunt în plină desfășurare în Italia. Ziua de duminică, 8 februarie, a venit cu un eveniment neplăcut. Lindsey Vonn (41 de ani) a suferit o accidentare serioasă în timpul cursei de coborâre cu schiurile. Ce au notat americanii despre reprezentanta lor.

Reacția americanilor după accidentarea teribilă a lui Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice

Anul 2026 a început în forță în materie de competiții sportive. Până la Campionatul Mondial de fotbal din vară, fanii sportului se încălzesc în această iarnă cu o competiție la fel de prestigioasă.

Mai exact, , unde peste 3.500 de sportivi din aproape 100 de țări concurează pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice.

Ziua de duminică, 8 februarie, a adus un eveniment neplăcut în centrul atenției. Lindsey Vonn, care suferise o ruptură de ligamente încrucișate în urmă cu doar 9 zile, . Americanii au reacționat imediat.

„Speranțele lui Lindsey Vonn de a câștiga o altă medalie olimpică s-au spulberat după ce vedeta americană a suferit o accidentare gravă la începutul coborârii sale.

Vonn și-a pierdut echilibrul în aer după prima săritură, iar toată greutatea ei s-a mutat pe spatele schiurilor. A încercat să se îndrepte în aer, dar nu a reușit și s-a prăbușit în zăpadă”, au notat jurnaliștii de la

„Vonn a putut fi auzită țipând de durere după cădere și este ridicată cu elicopterul de pe traseu. Colega lui Vonn, Breezy Johnson, și-a acoperit fața în timp ce stătea pe scaunul liderului, în timp ce reluarea accidentului lui Vonn era difuzată pe ecranul mare din arenă”, au scris și cei de la

Lindsey Vonn, revenire la Jocurile Olimpice după ce s-a retras în 2019

Lindsey Vonn s-a retras din circuit în 2019, însă a revenit în 2024. Acum, la 41 de ani, aceasta a decis că va participa în cursa de coborâre de la ediția 2026 a Jocurilor Olimpice de iarnă.

Sportiva are cu ce să se mândrească în palmares. Ea a cucerit anterior trei medalii olimpice: una de aur și una de bronz la ediția din 2010 și încă un bronz la cea din 2018.