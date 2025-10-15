Ce au scris arabii, după ce Cosmin Olăroiu a pierdut calificarea directă la CM 2026: „Va intra într-un proces complicat”

într-un meci disputat la Doha și a ratat calificarea directă la Cupa Mondială din 2026, fiind nevoită să treacă de mai multe baraje pentru a ajunge la turneul final. Presa din Emirate a reacționat după rezultatul dezamăgitor.

Presa arabă a reacționat după ce echipa lui Cosmin Olăroiu a ratat calificarea directă la Cupa Mondială

După o primă repriză echilibrată, care s-a încheiat la egalitate, 0-0, Qatarul a reușit să puncteze de două ori în partea secundă, prin Boualem Khoukhi și Pedro Miguel. Gazdele au rămas în zece oameni în minutul 89, după ce Salman a văzut cartonașul roșu, iar meciul a fost prelungit cu un sfert de oră.

Sultan Adil a redus din diferență pentru echipa lui Cosmin Olăroiu, însă golul egalizator, care ar fi adus calificarea pentru Emirate, nu a mai sosit și gazda Cupei Mondiale din 2022 va evolua și la turneul final de anul viitor. „Șansele Emiratelor Arabe Unite de a se califica la Cupa Mondială din 2026 au suferit o lovitură dură după înfrângerea contra Qatarului la Doha. Echipa națională va intra acum într-un proces complicat de baraje, în care vor fi implicate și echipe din alte confederații”, au transmis cei de la .

Eşecul echipei lui Olăroiu, analizat în Arabia

Și cei de la au analizat partida disputată la Doha. „Qatarul a deschis scorul în repriza secundă, iar în ciuda modificărilor efectuate de Cosmin Olăroiu, naționala Emiratelor nu a găsit golul egalizator. Qatarul și-a dublat avantajul în minutul 74, prin Pedro Miguel, iar EAU a presat în continuare.

Rezerva Sultan Adel a ratat o mare ocazie înainte de a reduce din diferență în prelungiri. Eforturile jucătorilor din Emirate nu au fost de ajuns pentru un gol egalizator, iar înfrângerea lasă echipa într-o poziție dificilă”, au notat aceştia.

Ce urmează pentru naţionala antrenată de Cosmin Olăroiu

Naţionala pregătită de a încheiat grupa A din această fază pe locul 2 și va întâlni în noiembrie a doua clasată din grupa B, Irak, într-un baraj. Cele două grupări se vor înfrunta în dublă manșă: meciul tur va avea loc pe 13 noiembrie, cu Emiratele Arabe Unite în postura de gazdă, iar manșa secundă va avea loc pe 18 noiembrie, pe terenul adversarei.

Echipa care se va impune nu va avansa însă direct la Cupa Mondială, ci va fi reprezentanta Asiei la barajul intercontinental din martie 2026, care va avea loc în Mexic. Aici, șase formații vor lupta pentru ultimele două locuri disponibile la turneul final. Alături de reprezentanta Asiei, vor participa Noua Caledonie, Bolivia, două formații din regiunea CONCACAF (America de Nord, Centrală și Caraibe) și o echipă din Africa.