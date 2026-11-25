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Povestea dintre Gică Hagi și Farul Constanța este una de-a dreptul fascinantă, clubul de la malul Mării Negre fiind cel care a lansat cele mai multe talente în fotbalul românesc din ultimii ani. De acolo au plecat fotbaliști precum Denis Drăguș, Ianis Hagi, Răzvan Marin sau Florinel Coman, care astăzi sunt piese importante în naționala României. Înaintea meciului dintre Brighton și U Craiova, britanicii au făcut o călătorie prin fotbalul românesc și s-au oprit asupra „marinarilor”.

Ce au scris englezii despre Farul Constanța înainte de Brighton – Universitatea Craiova

Englezii nu au analizat-o doar pe Universitatea Craiova, următorul adversar din UEFA Conference League, ci au luat la mână și alte echipe din campionatul românesc, printre care Farul Constanța, încă de când purta denumirea de Viitorul Constanța.

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„FCV Farul Constanța este un club care concurează alături de oaspeții noștri din această seară, Universitatea Craiova, în primul eșalon al României: Liga 1, denumită oficial „SuperLiga”. Clubul, în forma sa actuală, este rezultatul fuziunii din 2021 dintre FC Constanța și FC Viitorul Constanța, clubul fondat de Gheorghe Hagi. Ultima dată campioană în sezonul 2022/23, gruparea are în palmares două astfel de titluri, dacă includem și campionatul câștigat de Viitorul în 2016/17. Prin comparație, adversara din această seară, Universitatea, are cinci titluri de campioană și șase clasări pe locul secund – cel mai recent trofeu fiind ridicat sezonul trecut. În sezonul 2025/26, Farul, în schimb, a trebuit să se mulțumească cu locul 13 dintre cele 16 cluburi participante în SuperLiga.

„Farul” se traduce în engleză prin The Lighthouse, iar trimiterea maritimă este întărită și mai mult de faptul că Constanța este cel mai mare port al României, fiind situat pe țărmul Mării Negre. Dungile albastre și albe aduc un omagiu importanței maritime a Constanței – la fel ca o mulțime dintre poreclele clubului, aproape toate cu specific marinăresc. De fapt, tricourile Farului din această campanie nu sunt prea departe de abaterea lui Albion de la tiparul tradițional, având o bază preponderent albastră, ornată ocazional cu dungi verticale albe. Farul este cunoscut sub diverse supranume: „Marinarii”, „Rechinii” și, pitoresc, „Echipa Litoralului”, precum și „Alb-Albaștrii”, desigur! Emblema originală a clubului Farul includea un far, Marea Neagră și un pescăruș. Parțial din cauza fuziunii cluburilor, doar un pescăruș stilizat ca un șablon a mai rămas pe ceea ce reprezintă o interpretare mai modernă a heraldicii maritime sub forma actualei sigle”, au scris englezii în programul de meci al lui Brighton.

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Selecționerul Gică Hagi, analizat de englezi în materialul despre Farul Constanța

Dintr-un material despre istoria, culorile și simbolurile Farului Constanța nu putea lipsi Gică Hagi. Englezii au notat faptul că, în prezent, fostul mare fotbalist al României este selecționerul naționalei de fotbal și că de la echipa din „iubita sa Constanța”: „Ajuns acum la 61 de ani și instalat în funcția de selecționer al echipei naționale a țării sale, Gheorghe Hagi a condus Farul către primul titlu al României ca club fuzionat în 2022/23. El a preluat postul de antrenor principal după fuziune, în 2021, dar a demisionat în vara anului 2025, în urma unei serii dificile de rezultate și a unor provocări din culise. După ce refuzase postul de selecționer al României în 2024 pentru a continua la iubita sa Constanța, odată eliberat de acel angajament, a fost o oportunitate pe care a acceptat-o în aprilie 2026.

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Acest lucru explică schimbarea din structura acționariatului clubului, care a avut loc cu o lună înainte. Hagi a renunțat la pachetul majoritar de control – pentru a evita orice sugestie de conflict de interese – transferând cea mai mare parte a acțiunilor sale fostului mijlocaș al lui Spurs, Gheorghe Popescu, în prezent acționarul majoritar al Farului, cu 70% din capital. Restul de 30% este împărțit în mod egal între Ciprian Marica, Hagi și fostul mare internațional brazilian Rivaldo – fostul coechipier al românului de la Barcelona.

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Stadionul Central al Academiei Gheorghe Hagi – sau, pe scurt, „Central” – este actuala casă a Farului, având o capacitate de puțin peste 4.500 de spectatori. Viitorul a jucat acolo înainte de fuziunea din 2021. Este o casă temporară pentru Farul, în timp ce noul Stadion Gheorghe Hagi este construit pe locul vechiului Stadion Farul, demolat în 2023 după închidere. După o pauză de trei ani, luna trecută au început lucrările la o arenă multifuncțională care va avea o capacitate de peste 18.000 de locuri și va îndeplini standardele UEFA Categoria 4. Se estimează că va fi funcțională până în 2029. „Central” se află în Ovidiu, un oraș situat la câțiva kilometri nord de Constanța, punctul central al județului Constanța din regiunea Dobrogea de Nord a României. Hagi – „Regele”, așa cum este supranumit de împătimiții fotbalului din țară – este un produs mândru al județului Constanța, iar noul stadion pare menit să îi onoreze numele pentru eternitate”, au mai notat englezii.