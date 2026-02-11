Sport

”Lui Baiaram i-au strigat ‘țiganul, țiganul’ în timpul meciului!” Ce au scris Istvan Kovacs și observatorul în raportul care a dus la suspendarea starului Craiovei cu FCSB. Exclusiv

Ștefan Baiaram s-a ales cu o suspendare de 2 jocuri după incidentele de la meciul cu Dinamo. FANATIK a aflat ce au scris în raport Istvan Kovacs și observatorul despre scandalul de pe Arena Națională.
Traian Terzian
11.02.2026 | 16:14
Ce au scris Istvan Kovacs și observatorul de joc în raport despre incidentele care au dus la suspendarea lui Ștefan Baiaram. Sursă foto: colaj Fanatik
Victima scandărilor rasiste la partida de pe Arena Națională, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un suporter dinamovist la finalul jocului. Incidentele au fost trecute în raport de observator și de arbitrul Istvan Kovacs.

Raportul lui Istvan Kovacs și al observatorului după scandalul cu Baiaram

FANATIK a intrat în posesia rapoartelor întocmite de observatorul Eduard Alexandru și de ”centralul” Istvan Kovacs referitoare la incidentele în care a fost implicat Ștefan Baiaram și în urma căruia jucătorul Universității Craiova a fost suspendat pentru 2 jocuri.

”Comportament și atitudine fair-play în condițiile unui derby de tradiție și a unei stări de exacerbare a orgoliilor celor două grupuri de suporteri, dar și a unei mize sportive importante pentru ambele echipe în vederea atingerii obiectivelor de performanță pentru campionatul Ligii I, toți participanții au gestionat corespunzător excesul motivațional și, din acest punct de vedere, jocul s-a desfășurat fără niciun fel de incident de natură a fi menționate.

Excepție de la normele de conformitate a făcut un eveniment desfășurat la cca. 10 minute după fluierul final al jocului, când, în timp ce jucătorii echipei oaspete se îndreptau către intrare pe tunelul spre vestiare (după ce în prealabil au salutat și au cântat împreună cu suporterii proprii), jucătorul Baiaram Ștefan a fost înjurat și scuipat de către unul dintre spectatorii aflați în zona imediat apropiată (lateral și deasupra) tunelului.

Aflat, în mod evident, sub tensiunea meciului abia încheiat, acesta a răspuns provocărilor și gesturilor reprobabile care îl vizau și a scuipat în direcția celui care a inițiat conflictul, fără însă a-și atinge ținta care era poziționată mult prea departe.

Incidentul a fost aplanat prompt de către staff-ul oaspeților și de către stewarzii aflați în zona respectivă, toți jucătorii ajungând la vestiarele proprii fără nicio altfel de problemă. Menționez că la acest eveniment  care a avut loc după finalul jocului am fost martor direct, aflându-mă poziționat în imediata apropiere a jucătorilor și oficialilor implicați, a notat în raport observatorul Eduard Alexandru.

Istvan Kovacs a denunțat scandările rasiste

Arbitrul Istvan Kovacs nu a scris nimic în raportul său despre incidentul pe care Ștefan Baiaram l-a avut cu suporterul lui Dinamo la finalul întâlnirii, dar a menționat faptul că au existat scandări rasiste la adresa jucătorului de la Universitatea Craiova.

”În min. 78 o parte a galeriei echipei Dinamo situată la tribuna a 2-a a scandat ‘Țiganul, țiganul’, astfel încât am solicitat efectuarea la stația de amplificare a stadionului a unui anunț de încetare a scandărilor. Acestea nu s-au mai repetat până la finalul jocului”, a notat ”centralul” din Carei.

Baiaram va lipsi la dubla cu FCSB

După ce a avut parte de scandări rasiste la meciul Dinamo – Universitatea Craiova 1-1, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un suporter al formației gazdă în timp ce se îndrepta spre tunelul care duce la vestiare.

Comisia de Disciplină l-a sancționat pe atacantul oltenilor cu o suspendare pentru 2 jocuri, astfel că acesta nu va putea juca în cele două partide cu FCSB din această săptămână: joi în Cupa României și duminică în campionat.

Cârțu a luat foc după suspendarea lui Baiaram

La aflarea pedepsei primite de Ștefan Baiaram, președintele de onoare al oltenilor, Sorin Cârțu, a avut o reacție vehementă. El a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că este o decizie incorectă și crede că au început jocurile de culise.

”M-ați surprins total. E clar, au început jocurile. Ele începuseră deja de la faza asta cu Baiaram și să vedem ce ne așteaptă de acum înainte, în play-off. Acum rămâne să ne dea și un arbitru…pentru unul dintre cele două jocuri mai mult ca sigur îl vom avea pe Barbu. Ce pot să spun, îți ia vorbele definitiv o astfel de decizie.

Cel care l-a provocat a fost și el interzis de pe stadioane, suspendat, amendat, ceva? Nimic, normal. În schimb s-au luat de jucător. Este o pierdere mare, absolut. Ce să mai spun…urât, urât de tot. Pentru mine e aiurea decizia luată împotriva lui și e clar că au început și altfel de partide”, a spus Cârțu, pentru FANATIK.

Traian Terzian
