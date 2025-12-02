Ce au scris italienii despre Răzvan Sava după Juventus – Udinese 2-0. Ce notă a primit

ADVERTISEMENT

Răzvan Sava se numără printre puținii jucători români legitimați în campionatul italian. Portarul evoluează sporadic la Udinese, iar formația din Udine s-a bazat pe serviciile sale în ultima partidă din Cupă, cu Juventus. Cum s-a descurcat „tricolorul” și ce au scris jurnaliștii la finalul meciului.

Ce au scris italienii despre Răzvan Sava după Juventus – Udinese 2-0

Juventus și-a respectat statutul de favorită și s-a impus în fața lui Udinese, scor 2-0, în optimile din Coppa Italia. Interesant este faptul că românul Răzvan Sava a fost folosit de tehnicianul Kosta Runjaic după o pauză de aproape două luni.

În ciuda faptului că a încasat două goluri, italienii au avut cuvinte de laudă la adresa portarului român. Concret, jurnaliștii din „Cizmă” l-au notat pe Răzvan Sava cu nota 6 și au amintit de faptul că la unul din goluri unul din colegii săi a greșit decisiv.

„Sava, nota 6. Străpuns de foarte multe șuturi, nu reușește să dezamorseze devierea fatală a lui Palma. David îl surprinde la post, dar este în offside. Reușește doar o singură intervenție adevărată, în fața lui McKennie, care este prins pe picior greșit de Locatelli”, au punctat jurnaliștii de la .

Răzvan Sava, rezervă după un început de sezon bun la Udinese

și s-a bucurat de încrederea lui Kosta Runjaic în primele partide. Românul s-a lovit totuși de ghinion. , Sava a fost înlocuit de Okoye, revenit din accidentare, între buturile lui Udinese.

Acest fapt i-a afectat și evoluția internațională. Răzvan Sava a fost convocat constant de Mircea Lucescu în perioada în care apăra, însă la ultima acțiune, cea din noiembrie, „Il Luce” a decis să nu îl mai cheme pe portarul lui Udinese, asta din cauza lipsei minutelor.

Răzvan Sava a ajuns în Seria A în vara anului trecut, când Udinese plătea celor de la CFR Cluj nu mai puțin de 2,5 milioane de euro în schimbul portarului. Jucătorul a căpătat o experiență impresionantă în Seria A, însă nu a fost, cel puțin până în prezent, portarul titular de drept.

