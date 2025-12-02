Sport

Ce au scris italienii despre Răzvan Sava după Juventus – Udinese 2-0. Ce notă a primit

Răzvan Sava a fost integralist în Juventus - Udinese 2-0. Ce au scris jurnaliștii italieni despre prestația portarului român la finalul celor 90 de minute.
Iulian Stoica
03.12.2025 | 01:00
Ce au scris italienii despre Razvan Sava dupa Juventus Udinese 20 Ce nota a primit
Ce au scris jurnaliștii italieni despre Răzvan Sava după Juventus - Udinese. Sursă foto: Hepta
Răzvan Sava se numără printre puținii jucători români legitimați în campionatul italian. Portarul evoluează sporadic la Udinese, iar formația din Udine s-a bazat pe serviciile sale în ultima partidă din Cupă, cu Juventus. Cum s-a descurcat „tricolorul” și ce au scris jurnaliștii la finalul meciului.

Juventus și-a respectat statutul de favorită și s-a impus în fața lui Udinese, scor 2-0, în optimile din Coppa Italia. Interesant este faptul că românul Răzvan Sava a fost folosit de tehnicianul Kosta Runjaic după o pauză de aproape două luni.

În ciuda faptului că a încasat două goluri, italienii au avut cuvinte de laudă la adresa portarului român. Concret, jurnaliștii din „Cizmă” l-au notat pe Răzvan Sava cu nota 6 și au amintit de faptul că la unul din goluri unul din colegii săi a greșit decisiv.

„Sava, nota 6. Străpuns de foarte multe șuturi, nu reușește să dezamorseze devierea fatală a lui Palma. David îl surprinde la post, dar este în offside. Reușește doar o singură intervenție adevărată, în fața lui McKennie, care este prins pe picior greșit de Locatelli”, au punctat jurnaliștii de la TuttoMercatoWeb.

Răzvan Sava, rezervă după un început de sezon bun la Udinese

Răzvan Sava a început în forță actualul sezon de Seria A și s-a bucurat de încrederea lui Kosta Runjaic în primele partide. Românul s-a lovit totuși de ghinion. După ce a apărat 8 meciuri în debutul stagiunii, Sava a fost înlocuit de Okoye, revenit din accidentare, între buturile lui Udinese.

Acest fapt i-a afectat și evoluția internațională. Răzvan Sava a fost convocat constant de Mircea Lucescu în perioada în care apăra, însă la ultima acțiune, cea din noiembrie, „Il Luce” a decis să nu îl mai cheme pe portarul lui Udinese, asta din cauza lipsei minutelor.

Răzvan Sava a ajuns în Seria A în vara anului trecut, când Udinese plătea celor de la CFR Cluj nu mai puțin de 2,5 milioane de euro în schimbul portarului. Jucătorul a căpătat o experiență impresionantă în Seria A, însă nu a fost, cel puțin până în prezent, portarul titular de drept.

  • 2,5 milioane de euro este cota lui Sava
  • 22 de partide a adunat portarul în tricoul lui Udinese
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Acum la punctele de presă!