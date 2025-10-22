Ce au scris italienii înaintea meciului de la București, dintre FCSB și Bologna: „Construcții în stil sovietic”

ADVERTISEMENT

Un site dedicat suporterilor celor de la Bologna a făcut o scurtă trecere în revistă a Capitalei României și a dat niște repere pentru suporterii italieni care aleg să vină la meciul cu FCSB.

Fanii lui Bologna, recomandări înainte de a veni la București. Ce scriu italienii despre ‘Micul Paris’

Jurnaliștii au remarcat că Bucureștiul este considerat ‘Micul Paris’, poreclă existentă de ceva timp, asta datorită modului în care orașul este construit la nivel de arhitectură: „București este capitala și cel mai populat oraș al României. Cea mai faimoasă poreclă a sa este ‘Micul Paris’, câștigată în prima jumătate a secolului al XX-lea pentru eleganța bulevardelor sale mărginite de copaci, cum ar fi Șoseaua Kiseleff, și pentru stilul neoclasic al multora dintre clădirile care amintesc de urbanismul parizian”.

ADVERTISEMENT

Aceștia au continuat cu un scurt istoric: „În timpul Primului și celui de-al Doilea Război Mondial, Bucureștiul a fost lovit puternic și a suferit pagube grave, iar în 1977 un cutremur devastator a provocat peste 1.400 de morți și a distrus multe clădiri. În anii 1980, regimul Ceaușescu a demolat o mare parte din centrul istoric pentru construcții în stil sovietic și abia după Revoluția din 1989 și intrarea în UE în 2007, orașul a început un proces de recuperare și îmbunătățire”.

Locurile remarcate de italieni. De la Palatul Parlamentului, la Arcul de Triumf sau Centrul Vechi

„Orașul București este o mică bijuterie care poate fi vizitată în câteva zile”, , care continuă cu recomandările și remarcă mai multe obiective turistice care sunt vizitate anual de mulți oameni.

ADVERTISEMENT

Ce să vezi în București: „Una dintre cele mai emblematice structuri din București este cu siguranță Palatul Parlamentului, a doua cea mai mare clădire administrativă din lume după Pentagon”, după care au continuat. „Dacă vrei să te cufunzi în cultura tradițională românească, nu poți rata Muzeul Satului. Acest muzeu în aer liber, situat în Parcul Herăstrău, găzduiește peste 300 de clădiri tradiționale din toată România”.

ADVERTISEMENT

De altfel, printre recomandări se mai numără și Arcul de Triumf, Centrul Vechi sau Ateneul Român. Italienii au scris și despre locuri din afara Bucureștiului care pot fi vizitate și au recomandat Therme, Castelul Peleș sau Castelul Cantacuzino.

București: mâncăruri tradiționale de neratat, spun jurnaliștii din Italia

Nu în ultimul rând, recunoscuți pentru mâncărurile deosebite pe care le au, au făcut o listă și cu preparate specifice românești pe care fanii de la le pot încerca.

ADVERTISEMENT

Ciorbă: O supă acră și gustoasă care poate fi pe bază de legume, pui, vită sau burtă (Ciorbă de burtă). Ciorbă de fasole cu afumătură (supă de fasole cu carne afumată) este adesea servită într-o pâine.

Sarmale: Rulouri de carne tocată de porc și orez, învelite în frunze de varză fermentate sau, uneori, frunze de struguri. Se servesc în mod tradițional cu mămăligă, smântână și ardei iute.

Mici (sau Mititei): Sunt rulouri de carne la grătar preparate cu un amestec de carne de vită, miel și carne de porc condimentată. Se savurează fierbinți, adesea însoțiți de muștar și pâine proaspătă.

Tochitură: O tocană rustică și bogată, adesea făcută cu carne de porc, ficat sau cârnați afumați, servită cu mămăligă, un ou prăjit deasupra și brânză de oaie maturată în scoarță de pin.

Când se joacă FCSB – Bologna și câți spectatori sunt așteptați

Partida dintre FCSB și Bologna urmează să se joace joi, de la ora 19:45, și va fi pe Arena Națională. Organizatorii nu se așteaptă ca stadionul să fie plin, asta după ce campioana României a pierdut rușinos ultimul meci de campionat, 1-2, cu Metaloglobus.

Cu două zile înainte de meci s-au vândut 23.000 de bilete, iar la ora partidei, în tribună, se estimează că vor fi 30.000 de spectatori, Între aceștia, peste 2500 de italieni sunt preconizați că vor ajunge în București pentru a veni la confruntarea din Europa League.