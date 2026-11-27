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Edi Iordănescu a semnat oficial cu Watford un contract pe trei ani. Fostul selecționer al României a preluat astfel echipa din Championship, cu care a efectuat deja un prim antrenament oficial. Jurnaliștii englezi au scris despre antrenor în urma declarațiilor făcute la prima sa conferință de presă, subliniind cât de dificilă este noua sa misiune.

BBC i-a făcut portretul lui Edi Iordănescu după prima conferință la Watford

, după cum FANATIK anunțase deja în exclusivitate. Numirea sa pe banca tehnică a „Viespilor” nu a trecut neobservată în presa britanică. Jurnaliștii renumitei publicații au analizat în detaliu instalarea antrenorului român în Championship, mai ales după .

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Aceștia au evidențiat atât realizările sale din trecut, cât și misiunea extrem de dificilă pe care o are de acum în față. Britanicii au reamintit parcursul profesional al fostului selecționer al României, punctând faptul că experiența de la Watford marchează debutul său în fotbalul englez, la mai bine de un an distanță de despărțirea de Legia Varșovia. „Postul de la Watford este primul pe care Iordănescu îl ocupă după ce a părăsit Legia Varșovia în octombrie 2025, după ce a câștigat Supercupa Poloniei alături de această echipă în sezonul trecut. Este al zecelea post de antrenor din cariera sa de 15 ani, care a inclus clubul bulgar CSKA Sofia, precum și Steaua București (n.r. – FCSB) și Cluj (n.r. – CFR Cluj) – echipă pe care a condus-o la titlul de campioană a României și la două cupe naționale după ce s-a alăturat echipei la jumătatea sezonului 2020-21.

De asemenea, a antrenat naționala României timp de doi ani și jumătate, conducând-o până în optimile de finală ale Euro 2024, unde a fost învinsă de Olanda. Cu toate acestea, la primul său post în fotbalul englez, el preia o echipă a lui Watford situată la trei puncte deasupra zonei de retrogradare și care se confruntă cu o luptă pentru menținerea în liga a doua”, au notat inițial jurnaliștii de la BBC.

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Pragmatismul, principala calitate identificată de jurnaliștii englezi la Edi Iordănescu

Englezii au remarcat discursul realist al tehnicianului român de la prima sa apariție în fața presei din Regat. Conștient de criza ofensivă a echipei și de presiunea clasamentului, Iordănescu a transmis clar că rezultatele primează în fața spectacolului: „”Viespile” au marcat cele mai puține goluri din Championship, cu doar 13 în cele 17 meciuri disputate până acum. Cu toate acestea, Iordănescu a declarat că obiectivul său principal nu este să încânte publicul, ci să câștige”.

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În finalul analizei, jurnaliștii englezi au tras un semnal de alarmă cu privire la instabilitatea de pe banca tehnică a lui Watford din ultimii ani, subliniind presiunea uriașă sub care va lucra fostul selecționer: „Sarcina cu care se confruntă acum Iordănescu este aceea de a reuși acolo unde Dionisi, precum și atât de mulți alți antrenori ai echipei de la retrogradarea din Premier League în 2022, nu au reușit”.

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