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Suporterii Bosniei au huiduit copios imnul României înainte de partida disputată marți seară la Zenica, câștigată cu 2-1 de gazde. Presa locală a oferit explicația pentru gestul făcut de fanii prezenți pe arena Bilino Polje, iar totul are legătură cu un banner afișat de ultrașii români înainte de meciul direct disputat anul trecut.

Explicația presei din Bosnia după ce imnul României a fost huiduit la Zenica

în timp ce pe stadion se auzea „Deșteaptă-te, române!”, iar presa locală susține că gestul acestora are legătură cu cele petrecute în 2025, înainte de precedentul meci pe care cele două naționale l-au disputat la Zenica. Atuncii, ultrașii români s-au pozat la Belgrad alături de fani sârbi, afișând un banner dedicat criminalului de război , supranumit „Măcelarul din Bosnia”.

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„Motivul acestei reacții din partea suporterilor din Bosnia și Herțegovina îl constituie acțiunile unor suporteri români de la meciurile anterioare, când aceștia l-au glorificat pe criminalul de război Ratko Mladic. Comportamentul a stârnit indignare în rândul suporterilor din Bosnia și Herțegovina, iar în această seară, pe stadionul Bilino Polje, a avut loc o reacție vehementă în timpul intonării imnului național al României”, au notat cei de la site-ul .

România și Bosnia s-ar putea întâlni din nou în preliminariile EURO

România și Bosnia s-au întâlnit de 6 ori în ultimii 4 ani. Cele două formații au fost repartizate în aceeași grupă în trei rânduri, de două ori în Liga Națiunilor și o dată în preliminariile Cupei Mondiale. Bilanțul este unul dezastruos pentru „tricolori”, care au obținut o singură victorie, într-un meci fără miză, și au suferit 5 eșecuri. În decembrie va avea loc tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028, iar cele două formații s-ar putea întâlni din nou.

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Bosnia face parte din urna 2 după rezultatele obținute în Liga Națiunilor, în timp ce România va fi repartizată în urna 3. Este posibilă și o reîntâlnire în următoarea ediție (2028-2029) din UEFA Nations League, în cazul în care „tricolorii” câștigă barajul și se mențin în Liga B, iar naționala pregătită de Sergej Barbarez nu reușește să promoveze în Liga A. Bosnia va întâlni la baraj Danemarca, Croația, Țara Galilor sau Serbia.