Ce au scris maghiarii după ce Sepsi a promovat în SuperLiga României

Sepsi OSK revine în SuperLiga în României după o absență de un an. Covăsnenii au obținut promovarea directă în ultima etapă din eșalonul secund. Ce a notat presa maghiară.
Mihai Dragomir
16.05.2026 | 13:51
Presa din Ungaria a scris despre promovarea lui Sepsi în SuperLiga. Sursa Foto: Sport Pictures.
Sepsi se întoarce în SuperLiga după ce a obținut promovarea directă în urma ultimei etape din play-off-ul ligii secunde. Covăsnenii au stat în eșalonul secund un singur sezon, iar din vară vor evolua din nou pe prima scenă a fotbalului românesc. Vestea a ajuns până în țara vecină. Ce a scris presa maghiară despre reușita echipei pregătite de Ovidiu Burcă.

Reacția presei din Ungaria după promovarea lui Sepsi în SuperLiga

Sepsi a fost una dintre formațiile care au dominat sezonul în Liga 2. Covăsnenii au dus însă o luptă acerbă în play-off pentru a obține promovarea directă, pe care au dobândit-o în ultima etapă, acasă, după 1-1 cu Chindia. Dâmbovițenii, alături de FC Voluntari, vor disputa barajul pentru promovare. Presa din Ungaria a scris despre reușita lui Sepsi.

Jurnaliștii de la nemzetisport.hu au punctat faptul că SuperLiga României va conține din noul sezon două echipe secuiești, făcând referire astfel și la Csikszereda. „Ciucanii” au reușit să evite retrogradarea în primul lor sezon în SuperLiga, bifând în acest play-off un succes total surprinzător acasă cu FCSB. De asemenea, Csikszereda a fost unul dintre puținele cluburi din play-out care au aplicat și au obținut licența pentru cupele europene.

Ce le-a spus Laszlo Dioszegi jucătorilor de la Sepsi înaintea meciului decisiv pentru promovare

Miza ultimului meci din play-off era extrem de importantă pentru Sepsi, motiv pentru care însuși patronul Laszlo Dioszegi a mers în vestiarul echipei înaintea confruntării cu Chindia pentru a vorbi cu jucătorii. El le-a cerut acestora să nu se mai gândească la nimic altceva și să joace până la capăt pentru a aduce bucurie tuturor. „Măi, copii! Ne aflăm în fața cred că celui mai important moment din istoria clubului nostru! Sunt foarte mulți oameni suferinzi, bolnavi, pe care voi, cu dăruire, puteți să-i însănătoșiți, prin simplu fapt, că timp de 95 de minute jucați ceea ce știți voi!

Noi știm că voi știți să jucați fotbal, numai să vreți! Să vă dăruiți 100 la sută! Poate să curgă sânge pe teren, nu e problemă! Orice se întâmplă nu e problemă, doar să-i faceți fericiți pe cei 6.000 de oameni care vor fi pe stadion. Ei suspină după fotbal, iar voi sunteți idolii oamenilor, și nu doar din Sfântu Gheorghe, ci din întreaga țară!”, au fost, printre altele, cuvintele lui Laszlo Dioszegi.

  • 2011 este anul înființării lui Sepsi
  • 8 este numărul sezoanelor petrecute de Sepsi în SuperLiga (17/18 – 24/25)
  • 4 este numărul trofeelor majore câștigate de covăsneni în tot acest timp
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
