Ce au scris maghiarii după ce Sepsi a promovat în SuperLiga României

Sepsi se întoarce în SuperLiga după ce a obținut promovarea directă în urma ultimei etape din play-off-ul ligii secunde. Covăsnenii au stat în eșalonul secund un singur sezon, iar din vară vor evolua din nou pe prima scenă a fotbalului românesc. Vestea a ajuns până în țara vecină. Ce a scris presa maghiară despre reușita echipei pregătite de Ovidiu Burcă.

Reacția presei din Ungaria după promovarea lui Sepsi în SuperLiga

Sepsi a fost una dintre formațiile care au dominat sezonul în Liga 2. Covăsnenii au dus însă o luptă acerbă în play-off pentru a obține promovarea directă, pe care . Dâmbovițenii, alături de FC Voluntari, vor disputa barajul pentru promovare. Presa din Ungaria a scris despre reușita lui Sepsi.

Jurnaliștii de la au punctat faptul că SuperLiga României va conține din noul sezon două echipe secuiești, făcând referire astfel și la Csikszereda. „Ciucanii” au reușit să evite retrogradarea în primul lor sezon în SuperLiga, . De asemenea, Csikszereda a fost unul dintre puținele cluburi din play-out care au aplicat și au obținut licența pentru cupele europene.

Ce le-a spus Laszlo Dioszegi jucătorilor de la Sepsi înaintea meciului decisiv pentru promovare

Miza ultimului meci din play-off era extrem de importantă pentru Sepsi, motiv pentru care însuși El le-a cerut acestora să nu se mai gândească la nimic altceva și să joace până la capăt pentru a aduce bucurie tuturor. „Măi, copii! Ne aflăm în fața cred că celui mai important moment din istoria clubului nostru! Sunt foarte mulți oameni suferinzi, bolnavi, pe care voi, cu dăruire, puteți să-i însănătoșiți, prin simplu fapt, că timp de 95 de minute jucați ceea ce știți voi!

Noi știm că voi știți să jucați fotbal, numai să vreți! Să vă dăruiți 100 la sută! Poate să curgă sânge pe teren, nu e problemă! Orice se întâmplă nu e problemă, doar să-i faceți fericiți pe cei 6.000 de oameni care vor fi pe stadion. Ei suspină după fotbal, iar voi sunteți idolii oamenilor, și nu doar din Sfântu Gheorghe, ci din întreaga țară!”, au fost, printre altele, cuvintele lui Laszlo Dioszegi.

