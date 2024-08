Ce au spus fetele de aur din echipajul de 8+1 după victoria clară de la Jocurile Olimpice: “Scriem istorie după 20 de ani!”

România a strălucit din nou la JO din Paris. datorită finalei câștigate la canotaj 8+1 feminin.

Roxana Anghel: „Suntem foarte mândre de ce am făcut!”

Prima care a vorbit despre performanța obținută la canotaj feminin a fost Roxana Anghel. Sportiva a început prin a comenta rezultatele de zilele trecute, când reprezentantele noastre au trecut pe lângă medalii.

„Nu consider că a fost o ratare. Fiecare a tras și a muncit pentru fiecare loc pe care l-a obținut. Într-adevăr la 8 avem aurul la gât. Ne bucură acest rezultat și suntem foarte mândre de ce am făcut!”, a spus Roxana Anghel, după cursa câștigată.

După 20 de ani, România a obținut aurul la 8+1 feminin. Ancuța Bodnar: „Noi am avut un vis! Am reușit!”

Ultima dată când România a reușit să obțină aurul la proba de canotaj 8+1 feminin se întâmpla la JO din Atena. Atunci, în 2004, pentru țara noastră concura Elisabeta Lipă. Iată cum a reacționat acum Ancuța Bodnar după marea performanță de sâmbătă dimineață.

„Noi am avut un vis, acela de a veni campioane olimpice în barca de 8. Suntem foarte mândre de noi, de munca noastră. Vrem să mulțumim tuturor pentru susținere. Noi suntem generația care va schimba de acum în colo și ne dorim să obținem cât mai multe rezultate de acest gen.”, a spus Ancuța Bodnar.

Ioana Vrînceanu: „Parcă încă visez!”. Sportiva are și o medalie de argint la proba de dublu vâsle feminin

Ioana Vrînceanu a mai cucerit o medalie, după ce anterior a reușit alături de colega ei, Roxana Anghel, să cucerească argintul la proba de dublu vâsle feminin. Sportiva a comentat și ea performanța colectivă de la 8+1.

„Două zile de vis pot să spun, mă simt foarte bine. E de necrezut, parcă încă visez. Am dormit cu medalia pe noptieră și mă gândeam dimineață dacă să o port la gât. Aștept să mă dezmeticesc și să realizez că este adevărat”, a spus Ioana Vrînceanu.

Magdalena Rusu, relaxată după marea performanță: „Ne-am distrat la aceste jocuri!”

Magdalena Rusu s-a simțit ușurată și chiar a glumit după marea performanță de sâmbătă dimineață. Sportiva a radiat de fericire la rândul ei și este foarte mândră de ce a realizat împreună cu echipajul ei.

„A trecut barca prima linia de sosire (râde nr.) și apoi noi. Mă bucur foarte mult pentru acest rezultat. Ne bucurăm foarte mult, suntem mulțumite și bucuroase.”, a spus Magdalena Rusu după câștigarea medaliei de aur.

Calitățile echipajului de 8+1 la canotaj feminin, în viziunea Victoriei Petreanu „Ambiție și perseverență!”

Un astfel de rezultat nu ar fi fost posibil fără niște calități importante. Victoria Petreanu a subliniat cu ce s-a diferențiat echipajul României de celelalte și cum a capturat astfel medalia de aur.

„Ambiție și perseverență. Mă bucur și sunt mândră de ele. Au dat tot ce au putut și împreună am reușit. Mai am, mai am! (întrebată dacă mai are voce după bucuria câștigării finalei nr.), a spus sportiva.

Adriana Adam: „Ne bucurăm că am reușit să scriem istorie după 2o de ani!”

Nici Adriana Adam nu a uitat faptul că echipa sa a reușit să câștige aurul la această probă după 20 de ani de pauză. Sportiva a comentat victoria de sâmbătă dimineață fiind mândră de rezultat.

„Ne bucurăm că am reușit să scriem istorie după cei 20 de ani. Ne bucurăm că am reușit în această formulă, cu multe îndurate și acumulate. Suntem foarte fericite pentru această medalie!”, a spus Adriana Adam.

Amalia Bereş a simțit presiunea cursei: „Toată lumea era cu ochii pe noi!”

Tensiunea din timpul unei astfel de probe este crescută de la început până la sfârșit. Amalia Bereș a simțit-o din plin, dar s-a putut relaxa după ce echipa sa a trecut prima linia de finish.

„Am simțit o ușurare. Într-adevăr toată lumea era cu ochii pe noi. Mulți ne-au spus ‘aduceți aurul! aduceți aurul!’, dar aurul se aduce după linia de finish. Ne-am bucurat împreună și a fost cu adevărat o ușurare”, a spus Amalia Bereș după cursa nebună.

Maria Tidovariu consideră acest succes drept „lovitura de grație!”

O medalie de aur câștigată la JO din Paris nu este la îndemâna oricui. Maria Tidovariu a simțit pe propria piele cât de greu a fost, dar succesul a venit în cele din urmă.

„Am reușit să dominăm câteva curse foarte importante. Aceasta a fost lovitura de grație, finalul. Ne bucurăm că a fost așa și le mulțumim tuturor care ne-au ajutat să ajungem aici. Cred că este doar începutul!”, a fost reacția Mariei Tidovariu (Lehaci).