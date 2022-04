Ce au spus Guardiola şi Ancelotti după Manchester City – Real Madrid 4-3! De ce a fost taxat Pep de jurnaliştii spanioli: “Nepoliticos”

, în manşa tur a semifinalelor Ligii Campionilor, la capătul unui meci de poveste. La finalul partidei, Pep Guardiola şi Carlo Ancelotti au oferit primele reacţii.

Ce a spus Pep Guardiola după Manchester City – Real Madrid 4-3. I-a enervat pe spanioli

“A fost fantastic pentru ambele echipe. Am reuşit multe lucruri foarte bune. Din păcate am primit trei goluri şi nu am putut să marcăm mai mult. Sunt două meciuri şi ne vom reîntâlni săptămâna viitoare. Am făcut un meci incredibil împotriva unei echipe incredibile.

Mergem la Madrid şi vrem să câştigăm. Realul are calitate şi ne poate pedepsi. Nu pot cere mai mult, am jucat bine când am avut posesia, dar şi când mingea era la ei. Îi felicit pe Carlo şi pe jucătorii lui, sunt foarte buni”, a spus Pep Guardiola la BT Sport.

a fost intervievat şi de Movistar, una dintre televiziunile din Spania, iar antrenorul lui Manchester City i-a oferit răspunsuri scurte lui Ricardo Sierra. Jurnaliştii de la Marca l-au taxat imediat pe tehnicianul spaniol.

“Pep Guardiola a fost destul de nepoliticos cu Ricardo Sierra, jurnalistul lui Movistar. A răspuns prin puţin cuvinte şi fără chef”, au conluzionat jurnaliştii din Madrid.

Reacţia lui Carlo Ancelotti după Manchester City – Real Madrid 4-3

Carlo Ancelotti nu a fost mulţumit de faptul că mijlocaşii nu i-au ajutat pe fundaşi în timpul meciului de pe “Etihad”. De asemenea, antrenorul lui Real Madrid a evidenţiat pierderea multor dueluri individuale, dar are încredere pentru meciul retur.

“Primele 20 de minute au fost foarte grele, dar după, încet-încet, am revenit în joc şi încă avem şanse la calificare. Plecăm de aici cu un rezultat care nu ne e favorabil, pentru că am încasat patru goluri.

Nu ne-am apărat bine. Pentru a ajunge în finală, trebuie să ne apărăm mai bine. Nu poți acoperi toate spațiile cu doar patru fundași, mijlocașii trebuie să ajute.

Au fost pierdute duelurile individuale, trebuie să fim mai atenți. Avem încredere pentru meciul retur, vom avea parte de magia de pe ‘Bernabeu'”, a fost reacţia lui Carlo Ancelotti.