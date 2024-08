Ce l-a deranjat pe Kopic în Dinamo – Gloria Buzău 4-1: “Câteodată trebuie să suferi în timpul meciului”

“Câinii roșii” au un început de sezon de senzație. , iar Dinamo se anunță a fi o candidată serioasă pentru locurile de playoff.

Update: Reacția lui Kopic după Dinamo – Gloria Buzău 4-1

Zeljko Kopic, antrenorul câinilor, s-a declarat mulțumit de felul în care elevii săi au gestionat partida cu Gloria Buzău. Tehnicianul croat a subliniat însă faptul că sezonul abia a început și își dorește să vadă aceeași forță și determinare și în etapele următoare. În plus, acesta a criticat ușor felul în care jucătorii săi au intrat pe teren în repriza a doua, luând prea ușor gol.

„Sunt fericit pentru ce am realizat împreună cu jucătorii. Prima repriză a fost una foarte bună, am marcat cele două goluri. Începutul reprizei a doua am avut ceva probleme, au forțat ei, și-au asumat riscuri. Am suferit, am luat gol, dar pe final am reușit să mai marcăm două goluri și să câștigăm. Ei sunt o echipă bună, firește că m-am temut la 2-1, am fost puțin îngrijorat. Nu poți să controlezi ce fac echipele adverse pe parcursul meciurilor.

Nu poți să fii relaxat, indiferent de adversar. Trebuie să lucrăm la asta, să fim concentrați de parcă ar fi 0-0. Asta le-am zis la pauză, că trebuie să jucăm ca și cum ar fi 0-0. Câteodată trebuie să suferi în timpul meciului, să revii și să marchezi golurile decisive. E important să marchezi multe goluri, 11 goluri în patru meciuri. Trebuie să ne bucurăm de acest moment și să reglăm lucrurile pe partea defensivă. Faptul că noi câștigăm sau nu un meci nu schimbă strategia pe care o avem și căutăm și alți jucători. Pot spune că sunt mulțumit de cele șapte puncte, chiar dacă la Cluj am condus cu 2-0 și nu am luat nici măcar un punct. Dacă îmi spunea cineva înainte de startul sezonului că vom marca 11 goluri și vom avea șapte puncte, eram cât se poate de mulțumit”, a explicat Zeljko Kopic la conferința de presă.

Dinamo urcă pe locul doi în Superligă

Bucureștenii au controlat meciul cu Gloria Buzău din etapa a 4-a a Superligii de la un capăt la altul. Dennis Politic a deschis scorul în minutul 11, iar Raul Opruț a dublat avantajul până la pauză.

În repriza secundă, “câinii” au continuat în aceeași manieră. Buzoienii au încercat să revină în meci după ce Boateng a trimis mingea în propria poartă, însă Politic a făcut dubla cu 10 minute înainte de fluierul final. Selmani a stabilit scorul final în minutul 84.

Ce au spus jucătorii lui Kopic după încă un succes la scor în Superligă

După acest succes, Dinamo urcă pe locul secund în Superliga României, iar obiectivul echipei de a încheia sezonul regulat în top 6 pare că are șanse de a se realiza. La finalul partidei, jucătorii lui Kopic s-au declarat mulțumiți de felul în care au gestionat meciul.

“Este o fericire la cote maxime. Suntem foarte bucuroși că am obținut cele 3 puncte. Ne așteptam la un meci foarte dificil. Au avut un început bun de sezon, dar am fost concentrați. Mă bucur. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceste goluri. I le dedic fetiței mele. Eu am dat tot ce am putut astăzi.

Au venit unii jucători noi cu o altă energie. Cred că avem un grup destul de unit. Avem foame de joc. Se vede asta pe teren. Ăsta a fost obiectivul nostru de la început. Sper să obținem cât mai multe puncte”, a transmis , marcatorul unei duble în meciul Dinamo – Gloria Buzău 4-1.

Raul Opruț: “Entuziasmul acesta nu trebuie să ne ducă într-o direcție de superficialitate”

“Suntem fericiți că am câștigat, că am marcat 4 goluri în fața propriilor suporteri. Trebuie să continuăm așa. Mă bucur că am înscris primul meu gol în fața suporterilor. Când dai totul pe teren, vin și reușitele profesionale. Antrenorul tot timpul ne cere să mergem peste adversari.

Am început repriza a doua prost, am luat gol, dar am rezolvat meciul pe final. E un start de sezon bun. Trebuie să fim echilibrați. Trebuie să fim aceiași băieți umili și să dăm totul la antrenamente. Doar așa vor veni victoriile. Entuziasmul acesta nu trebuie să ne ducă într-o direcție de superficialitate. Ne bucură emulația din jurul echipei. Suporterii cântă din primul până în ultimul minut”, a declarat Raul Opruț la finalul partidei de pe “Arcul de Triumf”.

“Am marcat golul cel mai frumos și urât în același timp. A fost puțin haos acolo, dar m-am descurcat. Mă bucur. A fost un gol important. A fost un meci destul de strâns. Au un joc foarte simplu, însă fac un pressing foarte intens. Am marcat de două ori rapid și ne-am făcut mai ușoară partida.

Avem 11 goluri în 4 meciuri. Atacul arată bine, însă trebuie să avem grijă în apărare. Foarte multe lucruri s-au schimbat și asta a dus la aceste rezultate. Ne ajutăm unii pe alții. În plus, pregătirea din presezon a fost una foarte bună. Jucătorii de pe bancă intră foarte bine. Bani a dat astăzi o pasă de gol”, au fost cuvintele lui Selmani de la conferința de presă.