Ce au spus Pep Guardiola și Alvaro Arbeloa după Real Madrid – Manchester City 3-0: „Nu am jucat chiar așa rău” / „Știam că le putem face rău”

Real Madrid – Manchester City s-a terminat în favoarea gazdelor, scor 3-0. Ce a spus Pep Guardiola și ce au titrat ziarele din Anglia și Spania după șocul zilei în Champions League.

Ce au spus Pep Guardiola și Alvaro Arbeloa după Real Madrid – Manchester City 3-0

„Mai rămân 90 de minute. Trebuie sa acceptăm ce a fost aici. Ne-a lipsit ultima pasă, s-au apărat foarte jos. Am început bine, dar acum trebuie să mâncăm, să ne odihnim și să pregătim returul. Când am dus 4-5 jucători în careul lor nu poți spune că nu am jucat bine, dar a lipsit numai golul. La 4-0, cu acel penalty, ar fi fost clar mai greu. Dar să nu crezi că nu va fi greu și la 3-0. Echipa mea nu a fost atât de slabă cum o spune scorul”, a declarat Pep Guardiola la conferința de presă.

Alvaro Arbeloa și-a avertizat elevii că soarta calificării nu este tranșată. „Sunt fericit pentru cât s-a bucurat Bernabéu, pentru jucători. Merită o noapte ca aceasta pentru tot ce au trăit. Este clar că senzațiile pe care le primeam din exterior nu erau de încredere în această echipă și în acești jucători. Suntem Real Madrid și nu trebuie să ni se dea niciodată sentința de moarte.

Știam foarte bine cum joacă City, cum joacă Pep, ce caută mereu. Am închis liniile de spațiu și de pase. Ei încearcă să te facă să ieși la presing și apoi îți atacă zonele lăsate libere, dar știam că dacă îi așteptam, întorceam jocul și răspundem, le puteam face rău. Le-am spus și jucătorilor: nu s-a terminat. Știm ce echipă are City și ce mare antrenor este Pep. Sunt sigur că în retur va veni din nou cu surprize.”, a spus Alvaro Arbeloa, antrenorul lui Real Madrid.

Presa din Anglia, fără cuvinte după Real Madrid – Manchester City 3-0

, în manșa tur din optimile UEFA Champions League, scor 3-0. Toate golurile au fost marcate de .

La scurt timp după fluierul final al partidei, jurnaliștii britanici au scos în evidență faptul că elevii lui Pep Guardiola se află în mare dificultate după partida tur din optimile Ligii Campionilor.

„Real Madrid vs Manchester City – Champions League LIVE: Reacții după ce hat-trick-ul superb al lui Federico Valverde îi pune pe oamenii lui Pep Guardiola în mare dificultate, în timp ce Chelsea pierde la PSG”, au titrat jurnaliștii de la .

Mbappe, marele absent din derby-ul optimilor

Kylian Mbappe, principalul marcator al „galacticilor”, a fost indisponibil pentru partida de pe Santiago Bernabeu. În ciuda acestui fapt, jurnaliștii iberici au transmis că absența golgheterului francez nu a fost simțită.

„Dilema lui Real Madrid era dacă să tragă de timp, sperând că Mbappé și alți jucători disponibili li se vor alătura pentru meciul retur, sau să profite la maximum de ceea ce aveau la dispoziție, care nu era prea mult. Cei rămași, urmând exemplul lui Valverde — care a marcat un hat-trick — au ales să apere eroic blazonul și imnul, spiritul echipei tradiționale, generoase, pline de nerv și inimă, pentru a scrie o performanță care ar putea deveni istorică fără a fi nevoie de o revenire pe tabelă. Părea imposibil să găsești o asemenea magie într-un meci din prima manșă.

A fost o noapte deosebit de emoționantă, în care jucătorii rămași ai lui Real Madrid au dat totul, arătând curajul pe care stadionul îl admiră, și au construit o victorie lăudabilă din adversitate, solidaritate, inteligență și fotbal frumos. Totul s-a întâmplat în fața unui Manchester City pe care l-au dominat clar, mai ales în defensivă. A fost o seară glorioasă pentru Valverde, dar și pentru Thiago, Tchouameni, fundașii centrali și, de fapt, pentru întreaga echipă — exact ceea ce visează orice antrenor. Arbeloa, mai mult decât oricine”, au transmis jurnaliștii iberici de la .