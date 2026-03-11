Sport

Ce au spus Pep Guardiola și Alvaro Arbeloa după Real Madrid – Manchester City 3-0: „Nu am jucat chiar așa rău” / „Știam că le putem face rău”

Presa din Anglia a rămas fără cuvinte după Real Madrid - Manchester City 3-0. Ce au titrat jurnaliștii britanici după eșecul suferit de Pep Guardiola. Ce au spus tehnicienii iberici ai celor două formații.
Iulian Stoica
12.03.2026 | 01:31
Ce au spus Pep Guardiola si Alvaro Arbeloa dupa Real Madrid Manchester City 30 Nu am jucat chiar asa rau Stiam ca le putem face rau
ULTIMA ORĂ
Presa din Anglia, fără cuvinte după Real Madrid - Manchester City 3-0. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Real Madrid – Manchester City s-a terminat în favoarea gazdelor, scor 3-0. Ce a spus Pep Guardiola și ce au titrat ziarele din Anglia și Spania după șocul zilei în Champions League.

Ce au spus Pep Guardiola și Alvaro Arbeloa după Real Madrid – Manchester City 3-0

„Mai rămân 90 de minute. Trebuie sa acceptăm ce a fost aici. Ne-a lipsit ultima pasă, s-au apărat foarte jos. Am început bine, dar acum trebuie să mâncăm, să ne odihnim și să pregătim returul. Când am dus 4-5 jucători în careul lor nu poți spune că nu am jucat bine, dar a lipsit numai golul. La 4-0, cu acel penalty, ar fi fost clar mai greu. Dar să nu crezi că nu va fi greu și la 3-0. Echipa mea nu a fost atât de slabă cum o spune scorul”, a declarat Pep Guardiola la conferința de presă.

ADVERTISEMENT

Alvaro Arbeloa și-a avertizat elevii că soarta calificării nu este tranșată. „Sunt fericit pentru cât s-a bucurat Bernabéu, pentru jucători. Merită o noapte ca aceasta pentru tot ce au trăit. Este clar că senzațiile pe care le primeam din exterior nu erau de încredere în această echipă și în acești jucători. Suntem Real Madrid și nu trebuie să ni se dea niciodată sentința de moarte.

Știam foarte bine cum joacă City, cum joacă Pep, ce caută mereu. Am închis liniile de spațiu și de pase. Ei încearcă să te facă să ieși la presing și apoi îți atacă zonele lăsate libere, dar știam că dacă îi așteptam, întorceam jocul și răspundem, le puteam face rău. Le-am spus și jucătorilor: nu s-a terminat. Știm ce echipă are City și ce mare antrenor este Pep. Sunt sigur că în retur va veni din nou cu surprize.”, a spus Alvaro Arbeloa, antrenorul lui Real Madrid.

ADVERTISEMENT
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia...
Digi24.ro
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți

Presa din Anglia, fără cuvinte după Real Madrid – Manchester City 3-0

Real Madrid s-a impus fără drept de apel în fața lui Manchester City, în manșa tur din optimile UEFA Champions League, scor 3-0. Toate golurile au fost marcate de căpitanul ibericilor, scor 3-0.

Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea...
Digisport.ro
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
ADVERTISEMENT

La scurt timp după fluierul final al partidei, jurnaliștii britanici au scos în evidență faptul că elevii lui Pep Guardiola se află în mare dificultate după partida tur din optimile Ligii Campionilor.

„Real Madrid vs Manchester City – Champions League LIVE: Reacții după ce hat-trick-ul superb al lui Federico Valverde îi pune pe oamenii lui Pep Guardiola în mare dificultate, în timp ce Chelsea pierde la PSG”, au titrat jurnaliștii de la DailyMail.

ADVERTISEMENT

Mbappe, marele absent din derby-ul optimilor

Kylian Mbappe, principalul marcator al „galacticilor”, a fost indisponibil pentru partida de pe Santiago Bernabeu. În ciuda acestui fapt, jurnaliștii iberici au transmis că absența golgheterului francez nu a fost simțită.

„Dilema lui Real Madrid era dacă să tragă de timp, sperând că Mbappé și alți jucători disponibili li se vor alătura pentru meciul retur, sau să profite la maximum de ceea ce aveau la dispoziție, care nu era prea mult. Cei rămași, urmând exemplul lui Valverde — care a marcat un hat-trick — au ales să apere eroic blazonul și imnul, spiritul echipei tradiționale, generoase, pline de nerv și inimă, pentru a scrie o performanță care ar putea deveni istorică fără a fi nevoie de o revenire pe tabelă. Părea imposibil să găsești o asemenea magie într-un meci din prima manșă.

A fost o noapte deosebit de emoționantă, în care jucătorii rămași ai lui Real Madrid au dat totul, arătând curajul pe care stadionul îl admiră, și au construit o victorie lăudabilă din adversitate, solidaritate, inteligență și fotbal frumos. Totul s-a întâmplat în fața unui Manchester City pe care l-au dominat clar, mai ales în defensivă. A fost o seară glorioasă pentru Valverde, dar și pentru Thiago, Tchouameni, fundașii centrali și, de fapt, pentru întreaga echipă — exact ceea ce visează orice antrenor. Arbeloa, mai mult decât oricine”, au transmis jurnaliștii iberici de la AS.com.

Cum s-a descurcat Arda Guler în Real Madrid – Manchester City 3-0, cu...
Fanatik
Cum s-a descurcat Arda Guler în Real Madrid – Manchester City 3-0, cu două săptămâni înainte de Turcia – România
UEFA Champions League, manșa tur a optimilor. Valverde, one man show în Real...
Fanatik
UEFA Champions League, manșa tur a optimilor. Valverde, one man show în Real – City! PSG învinge clar Chelsea, miracolul Bodo/Glimt continuă. Video
Donnaruma, gafă incredibilă în Real Madrid – Manchester City. Fanii englezi au răbufnit:...
Fanatik
Donnaruma, gafă incredibilă în Real Madrid – Manchester City. Fanii englezi au răbufnit: „Nu va vedea porțile raiului”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
'Dacă jucam la Steaua sau la Dinamo, ieșeam golgheter de câte ori voiam....
iamsport.ro
'Dacă jucam la Steaua sau la Dinamo, ieșeam golgheter de câte ori voiam. Conducătorii puneau și pistoalele pe masă dacă nu pricepeai ce vor'. Fostul mare atacant român nu s-a ferit de cuvinte
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!