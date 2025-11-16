Sport

Sergej Barbarez, după ce Bosnia a învins de două ori România în preliminariile Cupei Mondiale: „Va trebui să o spun”. Scandal monstru înaintea meciului decisiv

Bosnia a învins România cu 3-1 pe teren propriu, iar moralul echipei a crescut la maxim. Ce au declarat selecționerul Sergej Barbarez și atacantul Edin Dzeko după fluierul final despre „tricolori”.
Mihai Dragomir
16.11.2025 | 10:14
Ce au spus Sergej Barbarez și Edin Dzeko după ce Bosnia învins România cu 3-1. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Naționala României a cedat în etapa a 9-a din preliminariile CM 2026 cu 1-3 pe terenul Bosniei. Selecționerul Sergej Barbarez și atacantul Edin Dzeko au reacționat după victoria în fața „tricolorilor”. Ce au spus despre naționala noastră, de fapt.

Sergej Barbarez, convins încă de la început că Bosnia putea învinge România

Bosnia a învins România și acasă, la retur, doar că scorul a fost mult mai dur de această dată față de 1-0, cât fusese la București. Victoria contra „tricolorilor” le-a asigurat bosniacilor locul 2 în grupa preliminară H.

Selecționerul Sergej Barbarez a spus după meci că a avut tot timpul încredere în echipa sa, precizând că știa că elevii săi au capacitatea de a întoarce scorul. De asemenea, acesta își dorește să notifice FIFA și UEFA cu privire la situația jucătorului Emir Karic.

Mijlocaș legitimat la Sturm Graz, Karic a îmbrăcat tricoul naționalei de tineret a Austriei. Nu a apucat să joace la prima reprezentativă a Austriei și, având și cetățenie bosniacă, Karic a fost convocat de Barbarez la naționala mare a Bosniei. Totouși, Karic nu a putut juca împotriva României, deoarece actele nu au fost gata la timp, iar selecționerul Bosniei a ieșit la atac și a dat vina pe Federația Austriacă de Fotbal.

„Cu siguranță că este un lucru bun că am putut bate România de două ori. Știam că putem reveni pentru că am avut un al doilea plan bun. Jucătorii care au venit de pe bancă și-au făcut treaba. Va trebui să o spun, cel puțin a fost nepoliticos din partea federației austriece.

A trebuit să reacționăm la FIFA și UEFA. Emir Karic va avea dreptul să joace. Luni (n.r. 17 noiembrie) le voi spune pe limba lor că ceea ce au făcut nu a fost în regulă. Astfel de lucruri nu se fac”, a declarat selecționerul Bosniei, conform sportsport.ba.

Ce a spus Sergej Barbarez despre Mircea Lucescu

Sergej Barbarez, cel care a avut cuvinte mari la adresa lui Mircea Lucescu și înaintea meciului direct, a vorbit la fel de respectuos despre „Il Luce” și în urma partidei de la Zenica. Selecționerul bosniacilor a spus că Lucescu senior este un mare antrenor, însă că declarațiile acestuia dinaintea meciului n-au făcut decât să-i motiveze și mai mult.

„Sigur că ne-au motivat comentariile. A spus-o după primul meci, a spus-o și acum. Nu e nicio problemă pentru mine, el trebuie să scoată în evidență punctele forte ale echipei sale, pentru că este un mare antrenor, este un lucru normal.

Motivația a fost suficientă pentru aceste două jocuri. Putem realiza ceva mare, avem totul în mâinile noastre. Mă temeam de acest meci și nu mi-a mai păsat de declarațiile altora”, a mai spus Sergej Barbarez, conform sursei.

Cum a catalogat Edin Dzeko golul primit de bosniaci de la Bîrligea

Edin Dzeko, cel care a restabilit egalitatea după pauză, a vorbit despre prestația echipei sale. Experimentatul atacant a comentat și pe seama golului primit de bosniaci de la Bîrligea, catalogând întreaga fază drept una „foarte stupidă”.

„A doua repriză am arătat că avem calitate. M-am uitat la lotul nostru înainte de meci și văd că acesta are 19, acesta are 20, acesta are 24, sunt puțin «mai în vârstă». Le stric media, dar asta e realitatea și e minunat. Cred că am primit un gol foarte stupid, am adormit la faza respectivă. Am dat dovadă de caracter și am spus că avem 45 de minute să dăm tot ce avem mai bun.

Publicul ne-a încurajat în a doua repriză. Apoi cartonașul roșu pe care Nikola l-a forțat. Sper că antrenorul este mulțumit (n.r. zâmbește și se uită la Barbarez). Ne antrenăm intens, mergem la maxim. Sunt greșeli și vor mai fi, dar vom deveni din ce în ce mai buni, în timp”, a declarat Edin Dzeko, conform sportsport.ba.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
