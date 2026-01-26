Ce au strigat suporterii giuleșteni chiar la intrarea pe stadionul din Arad. Tensiuni înainte de UTA – Rapid. Foto

Sport

Rapid o întâlnește pe UTA în etapa 23 din SuperLiga. Înainte de startul partidei, suporterii giuleșteni i-au provocat pe fanii arădeni. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Bogdan Cioara
26.01.2026 | 20:31
CORESPONDENȚĂ DIN ARAD
Suporterii giuleșteni, incidente înainte de meciul cu UTA. Sursă foto: Colaj Fanatik
UTA – Rapid se dispută în etapa a 23-a din SuperLiga. Duelul are o încărcătură aparte, ambele formații urmărind victoria. Înainte de fluierul de start, fanii giuleștenilor au provocat incidente.

Ce au strigat suporterii giuleșteni chiar la intrarea pe stadion înainte de UTA – Rapid

UTA – Rapid este ultimul duel al rundei cu numărul 23 din SuperLiga. Acest duel le regăsește pe cele două rivale în ipostaze diferite, arădenii dorind să termine etapa pe loc de play-off, pe când giuleștenii țintesc al doilea loc din play-off.

FANATIK este prezent la acest duel și a surprins tensiunile dintre suporteri de dinaintea fluierului de start. Suporterii rapidiști au fost ținuți în curtea fabricii de vagoane Astra înainte de partida cu UTA. În momentul în care au pătruns pe teren, aceștia au scandat numele echipei Poli Timișoara. Motivul? Giuleștenii sunt înfrățiți cu formația din vestul țării, pe când arădenii îi consideră pe cei din Timișoara rivali de moarte.

Nu mai puțin de 700 de bilete au fost rezervate de suporterii echipei pregătite de Costel Gâlcă pentru duelul cu formația din Arad. Acest duel are o rivalitate aparte, ambele formații dorind să se impună.

UTA și Rapid, duel la nivelul galeriilor

Rivalitatea dintre UTA și Rapid a ieșit în evidență și după fluierul de start. Fanii giuleștenilor deplasați de la București au arătat un un mesaj sugestiv, anume: „Poli și Rapid vă dau m**e”.

Replica nu a întârziat să apară. Suporterii arădenilor au notat: „aruncătorii de pietre, făurătorii de cazane, colorează peluză doar renunțând la haine”.

Cine dă lovitura de start în UTA – Rapid

Lovitura de start a partidei va fi executată de Ioan Țîrban, care a evoluat pentru ambele echipe în anii ’80. În 1988, acesta a fugit în RFG, unde a reușit să-i salveze viața uneia dintre fiicele gemene, afectată de leucemie.

Această partidă va trage cortina peste runda 23 din SuperLiga. Această etapă a scos în relief multe surprize, FCSB pierzând categoric, pe când Dinamo și CSU Craiova dovedind că au loturi pregătite de titlu.

Ioan Tîrban
Ioan Țîrban a dat lovitura de start în UTA – Rapid. Foto: FANATIK
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
