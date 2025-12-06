Sport

Ce au transmis Simona Halep și Novak Djokovic după ce Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea din tenis. Reacții pe bandă rulantă în lumea sportului

Mai mulți sportivi celebri, inclusiv Simona Halep și Novak Djokovic au reacționat după ce Sorana Cîrstea a anunțat că se va retrage din tenis. Ce au transmis aceștia?
Valentina Vladoi
06.12.2025 | 15:35
Ce au transmis Simona Halep si Novak Djokovic dupa ce Sorana Cirstea sia anuntat retragerea din tenis Reactii pe banda rulanta in lumea sportului
Reacții din lumea sportului după anunțul făcut de Sorana Cîrstea. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Sorana Cîrstea a anunțat că se retrage din tenis, iar la scurt timp au apărut și primele reacții. Inclusiv Simona Halep a reacționat la postarea sportivei, dar și faimosul campion sârb Novak Djokovic.

Reacții din lumea sportului după anunțul făcut de Sorana Cîrstea

Vestea retragerii sportivei a luat prin surprindere o mulțime de persoane. Cu atât mai mult în contextul în care Sorana Cîrstea a făcut anunțul într-o postare pe contul personal de socializare.

Iar în doar câteva ore, postarea a adunat peste 4.000 de aprecieri, dar și sute de comentarii. Simona Halep a apreciat postarea Soranei și a lăsat și un comentariu cu o inimă, semn că îi susține decizia.

La rândul său, Novak Djokovic a apreciat postarea sportivei și nu a fost singurul. Emma Răducanu a apreciat la rândul ei anunțul, iar la fel și alte jucătoare consacrate, precum Anna Kalinskaya, Belinda Bencic sau Angelique Kerber. Au fost și persoane care au transmis mesaje directe.

Ce mesaj i-a transmis Anna Kalinskaya sportivei

Menționăm faptul că Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a anunțat că 2026 va fi ultimul ei an în circuitul profesionist. Deși a bifat o revenire spectaculoasă anul acesta, se pare că în final sportiva a decis să înceapă un nou capitol.

Anna Kalinskaya a comentat și ea la postare, făcând aluzie la faptul că joacă alături de Sorana Cîrstea în turneele de dublu. Pentru că anul 2026 va fi ultimul împreună, cele două trebuie să profite din plin de asta.

„Hai să ne distrăm cât mai bine!”, a comentat Anna Kalinskaya. Iar la rândul lor, alte sportive inclusiv Belinda Bencic și Angelique Kerber i-au lăsat inimioare româncei în secțiunea de comentarii.

Sorana Cîrstea și-a anunțat sâmbătă retragerea

Amintim faptul că Sorana Cîrstea a vrut în primă fază să se retragă din tenis la finalul sezonului 2025. Pentru că se află însă într-o formă excelentă, sportiva a decis să amâne momentul cu încă un an.

Și iată că sâmbătă, 6 decembrie, a venit și marele anunț. Deși iubește tenisul și disciplina, Sorana Cîrstea a dezvăluit că după 20 de ani de activitate preferă să lase totul în urmă. Astfel anul 2026 va fi ultimul în care va juca în tenisul profesionist.

„Sorana Cîrstea a vrut inițial să se retragă din tenis la finalul sezonului 2025, dar și-a amânat retragerea pentru 2026, ținând cont că se află într-o formă excelentă: „Iubesc tenisul… Iubesc disciplina, rutina, munca grea. Competiția și adrenalina îmi hrănesc sufletul.

Dar ca orice lucru în viață, trebuie să ajungă la un sfârșit. Anul viitor va fi al 20-lea an în turneu ca jucătoare profesionistă de tenis. Nu m-am așteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiți pe teren și m-au făcut să continui. Acestea fiind spuse, am decis acum că 2026 va fi ultimul meu an în circuit”, este o parte din mesajul transmis de sportivă.

