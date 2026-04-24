Ce au vorbit Andrei Nicolescu și Mihai Rotaru, imediat după Dinamo – Universitatea Craiova. Președintele „câinilor” a dezvăluit conversația

Dinamo s-a oprit în acest sezon de Cupa României în faza semifinalelor, fiind eliminată, chiar pe teren propriu, de Universitatea Craiova. Andrei Nicolescu a dezvăluit în direct ce a discutat cu Mihai Rotaru, patronul oltenilor, după meciul de joi seară. Președintele formației din „Ștefan cel Mare” a făcut, de asemenea, și o promisiune.

Discuția dintre Andrei Nicolescu și Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a eliminat Dinamo în semifinalele Cupei României

Diferență totală de stări după meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Dacă „câinii” au suferit enorm după ratarea calificării în finală, După meciul de pe Arena Națională, . Oficialul dinamovist a povestit în direct cum a decurs interacțiunea cu finanțatorul formației din Bănie, dezvăluind ce i-a spus despre Dinamo în urma meciului direct.

„Tot timpul am avut o relație civilizată și prietenească. L-am felicitat, era fericit și era și normal să fie așa. Sunt un club care au o strategie clară și merită felicitați. Mergem mai departe, vor fi bătălii pe care le vom câștiga și noi. Mi-a spus că, din perspectiva lor, noi merităm să jucăm în cupele europene. Trebuie să ne luptăm pentru asta acum”, a spus inițial Andrei Nicolescu.

Promisiunea făcută de Andrei Nicolescu în direct după discuția avută cu Mihai Rotaru

Ulterior, Andrei Nicolescu a avut un moment de maximă sinceritate în care a spus ce va face de acum înainte. Concret, președintele lui Dinamo vrea să lase în spate orice neînțelegere avută cu diverși oameni din fotbalul românesc și să îi salute respectuos atunci când are ocazia.

„Sunt și voi deveni și mai civilizat. La toate întâlnirile cu oameni din fotbal, mai ales cu cei cu care am avut anumite probleme, gestul de a da mâna și de a saluta va reveni în normalitate!”, a mai spus Andrei Nicolescu la EDIȚIA SPECIALĂ FANATIK.

26 aprilie este data următorului meci al lui Dinamo (acasă, cu Rapid)

31 de puncte au „câinii” după 5 etape din play-off