Ce au vorbit Andrei Nicolescu și Mihai Rotaru, imediat după Dinamo – Universitatea Craiova. Președintele „câinilor” a dezvăluit conversația

Dinamo a părăsit Cupa României în semifinale după ce a fost eliminată de Universitatea Craiova. Andrei Nicolescu a fost surprins discutând cu Mihai Rotaru. Ce și-au spus cei doi și ce promisiune a făcut oficialul „câinilor”.
Mihai Dragomir
24.04.2026 | 14:45
Dinamo s-a oprit în acest sezon de Cupa României în faza semifinalelor, fiind eliminată, chiar pe teren propriu, de Universitatea Craiova. Andrei Nicolescu a dezvăluit în direct ce a discutat cu Mihai Rotaru, patronul oltenilor, după meciul de joi seară. Președintele formației din „Ștefan cel Mare” a făcut, de asemenea, și o promisiune.

Diferență totală de stări după meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Dacă „câinii” au suferit enorm după ratarea calificării în finală, oltenii au petrecut din plin calificarea în ultimul act al competiției. După meciul de pe Arena Națională, Andrei Nicolescu și Mihai Rotaru au fost surprinși discutând. Oficialul dinamovist a povestit în direct cum a decurs interacțiunea cu finanțatorul formației din Bănie, dezvăluind ce i-a spus despre Dinamo în urma meciului direct.

„Tot timpul am avut o relație civilizată și prietenească. L-am felicitat, era fericit și era și normal să fie așa. Sunt un club care au o strategie clară și merită felicitați. Mergem mai departe, vor fi bătălii pe care le vom câștiga și noi. Mi-a spus că, din perspectiva lor, noi merităm să jucăm în cupele europene. Trebuie să ne luptăm pentru asta acum”, a spus inițial Andrei Nicolescu.

Ulterior, Andrei Nicolescu a avut un moment de maximă sinceritate în care a spus ce va face de acum înainte. Concret, președintele lui Dinamo vrea să lase în spate orice neînțelegere avută cu diverși oameni din fotbalul românesc și să îi salute respectuos atunci când are ocazia.

„Sunt și voi deveni și mai civilizat. La toate întâlnirile cu oameni din fotbal, mai ales cu cei cu care am avut anumite probleme, gestul de a da mâna și de a saluta va reveni în normalitate!”, a mai spus Andrei Nicolescu la EDIȚIA SPECIALĂ FANATIK.

  • 26 aprilie este data următorului meci al lui Dinamo (acasă, cu Rapid)
  • 31 de puncte au „câinii” după 5 etape din play-off

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
