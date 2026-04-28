Ce au vorbit Dan Șucu și Victor Angelescu după Dinamo – Rapid 3-1. Jucătorii sunt devastați: „Au plâns”

Gabriel-Alexandru Ioniță
28.04.2026 | 10:23
Victor Angelescu (41 de ani) și-a prezentat considerațiile vizavi de meciul Dinamo – Rapid 3-1, disputat duminică seară pe Arena Națională în etapa a șasea a play-off-ului SuperLigii. În mod așteptat, acționarul minoritar al clubului din Giulești s-a declarat dezamăgit de deznodământ, dar și de evoluția echipei antrenate de Costel Gâlcă în această partidă.

Ce au vorbit Dan Șucu și Victor Angelescu după Dinamo – Rapid 3-1

Pe de altă parte însă, a spus că este în continuare optimist în ceea ce privește șansele formației giuleștene de a prinde un loc de cupe europene la finalul acestui sezon, făcând bineînțeles și mențiunea că va fi în acest sens nevoie de o schimbare radicală la echipă, inclusiv la nivel de atitudine a jucătorilor, în cele patru meciuri rămase de disputat pentru Rapid până la finalul actualei stagiuni.

Nu în ultimul rând, Victor Angelescu a dezvăluit că a discutat cu Dan Șucu, acționarul majoritar al clubului, în cursul zilei de luni, iar acesta din urmă s-a arătat, în mod evident, foarte supărat din cauza acestei înfrângeri. De asemenea, președintele Rapidului a transmis cu această ocazie și că în primul rând jucătorii lui Gâlcă au fost extrem de afectați după eșecul de duminică seară de pe Arena Națională.

„Meciul cu CFR Cluj este decisiv să rămânem în joc, vorbim de cupele europene. Niciodată nu o să trag la răspundere un antrenor pentru o tactică sau pentru cum face echipa. Dar trebuie toți să credem că avem șanse. Dacă intrăm și luăm un gol și picăm, ieri am picat de tot în a doua repriză, am mai luat două goluri. Am vorbit astăzi (n.r. cu Dan Șucu).

E bucuros de nu mai poate, ce să fie? E extrem de supărat, normal că nu îi convine. Am fost supărați ieri, jumătate din echipă era dărâmată, au plâns. Dar trebuie să credem cu toții. Suntem într-o pasă proastă, suporterii au dreptate, dar mai sunt 12 puncte”, a spus Victor Angelescu în direct la Prima Sport.

Au fost anunțate măsuri drastice la Rapid după înfrângerea cu Dinamo

De asemenea, cu aceeași ocazie, Victor Angelescu a făcut și un anunț de maxim interes vizavi de ce s-a întâmplat la Rapid în startul meciului cu Dinamo, mai exact despre situația portarului Marian Aioani, înlocuit după doar două minute de joc din cauza unor probleme medicale: „O dramă, mă rog, fotbalistică. Am făcut probabil cel mai slab meci al nostru. E o rușine cum am început meciul, o să avem o discuție intern față de ce s-a întâmplat în minutul 1 (n.r. problemele medicale ale lui Marian Aioani).

Am fost, am vorbit după meci, normal că toată lumea era dărâmată, în mare parte am auzit versiunile tuturor, dar o să mai avem o discuție. Trebuie să existe măsuri drastice și amenzi. De la poză Aioani a făcut semn că nu poate. Nu mai putea fi schimbat. A ieșit în minutul 2, dar el nu putea de dinainte de început. Sunt multe lucruri, nu ai voie la niciun club să se întâmple așa ceva. Am avut și ghinionul ca după ce am făcut toate schimbările să se accidenteze Petrila”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
