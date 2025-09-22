Ce au vorbit Gigi Becali și primarul Piteștiului despre transferul lui Mario Tudose la FCSB. Exclusiv

Sport

Cristian Măciucă
22.09.2025
E pace acum între FC Argeș și FCSB. Cristian Gentea a dezvăluit că el și Gigi Becali au îngropat securea războiului în ceea ce privește transferul lui Mario Tudose. Negocierile vor continua la iarnă.

Ce au discutat la telefon Cristian Gentea și Gigi Becali despre transferul lui Mario Tudose la FCSB: „Discuția a fost super civilizată”

Telenovela transferului lui Mario Tudose la FCSB a fost pusă pe pauză. Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, și Gigi Becali au discutat la telefon. Cei doi au dat-o la pace și vor relua negocierile în perioada de mercato din iarnă.

„Dânsul m-a sunat și discuția a fost super civilizată. Rămâne deschisă pista Tudose pentru la iarnă? Da, da. Sigur. (n.r. – Același preț ca până acum?) Nu știu asta. Depinde și de forma de moment a lui Mario. Văd că a trecut cu bine peste acest moment.

(n.r. – Și ieri a jucat foarte bine) Sigur, sigur. Toată lumea îi acordă la Pitești aceeași încredere ca și înainte”, a declarat Cristian Gentea, primarul Piteștiului, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. 

Versiunea patronului de la FCSB: „N-am zis că ești mafiot”

În acest sezon, Mario Tudose a jucat 11 meciuri pentru FC Argeș, reușind să dea și un assist. În urmă cu aproximativ 2 săptămâni, Gigi Becali a vorbit și el la FANATIK SUPERLIGA despre convorbirea cu edilul Piteștiului.

„Am vorbit cu primarul. I-a dat lui Teia un mesaj, că îl cunoaște, și Teia mi-a dat mesajul. Și am vorbit cu el. E un om de treabă. I-am zis ‘Domne, iartă-mă. Nu am zis că ești mafiot. Te comporți ca un mafiot’. Dar eu am zis astea având niște informații greșite. Că vezi doamne el face tot, dar nu era așa. Nici pe tema asta nu vreau să vorbesc. M-am împăcat cu Dani Coman și vreau să mai vorbesc.

Eu credeam că face el, dar el nu știa nimic. El mi-a zis ‘Domne, dacă mie îmi spuneai, era făcută’. Și după mi-a zis ‘Hai să o facem acum’. I-am zis ‘nu putem să ne facem acum, că ne facem de râs. După ce ne-am certat, ce facem acum? O să zică lumea că suntem măscărici. Azi se ceartă, mâine fac. Nu mai putem. Hai să vedem în iarnă dacă e ceva’.

Dar m-am înțeles cu el, am vorbit cu omul. I-am zis ‘Iartă-mă! Ce judecată? Și dacă mă dădea în judecată ce se întâmpla?’”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA

S-A INCHEIAT CONFLICTUL dintre Gigi Becali si primarul Pitestiului. Se face TRANSFERUL lui Tudose?

